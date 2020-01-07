8 января: сегодня — Рождественские святки да Бабьи каши

Источник материала: Полымя





⏰ СОБЫТИЯ

1851 год — французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.

1861 год — В Российской империи вышел первый номер журнала «Вокруг света».

1870 год — был подписан указ Сената Российской империи об учреждении в Гомеле городского общественного банка. С этого времени берет свое начало история становления и развития банковской системы Беларуси.

1990 год — в Минске начала выходить еженедельная информационно-политическая газета «7 дней». Основатели — РУП «Белорусское телеграфное агентство» и коллектив редакции газеты. Освещает проблемы политической, экономической и культурной жизни Беларуси. Публикует материалы по проблемам права, морали, жизни разных категорий населения, на историческую тематику.

⏰ РОДИЛИСЬ

1824 год — Уилки Коллинз (ум. 1889), английский писатель. Автор книг «Лунный камень», «Женщина в белом», «Новая Магдалина» и др.

1847 год — Яков Наркевич-Иодко (ум. 1905), белорусский врач и учёный-естествоиспытатель, изобретатель электрографии.

1894 год — Максимилиан Кольбе (ум. 1941), польский священник-францисканец, святой мученик.

1910 год — Уланова Галина Сергеевна, российская балерина, народная артистка СССР (1951), дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1980). Почетный член Американской академии искусств и наук (1960). С 1928 года солистка Ленинградского театра оперы и балета им.Кирова, с 1944 года — ведущая солистка Большого театра в Москве, с 1960 балетмейстер-репетитор в нем. Развивала принципы и традиции русской балетной школы. Лауреат Государственных премий СССР (1941, 1946, 1947, 1950), Ленинской премии (1957). Умерла в 1998 году.

1935 год — Элвис Пресли, американский певец, актер, признанный король рок-н-ролла. Умер в 1977 году.

1939 год — Каролина Эррера, венесуэльско-американская дизайнер, модельер и предприниматель.

1942 год — Стивен Уильям Хокинг (ум. 2018), британский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки.

1945 год — Андросик Николай Николаевич, белорусский ученый в области ветеринарной микробиологии и эпизоотологии, академик Академии аграрных наук Беларуси (1996), доктор ветеринарных наук (1989), профессор (1997). В 1970 году окончил Витебский ветеринарный институт. Работал в Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии, в главном управлении аграрного образования Минсельхозпрода Беларуси. Автор научных трудов по диагностике, специфической профилактике и мерах борьбы с инфекционными болезнями животных. Обосновал и разработал новое направление по изучению малоизвестных болезней животных. Умер в 2008 году.

1947 год — Марина Неёлова, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Наиболее известные роли сыграла в таких картинах, как: «Монолог», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева» и «Дорогая Елена Сергеевна».

1947 год — Дэвид Боуи (ум. 2016), британский рок-музыкант и актёр.

1950 год — Вавилов Олег Михайлович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах «Странная женщина», «Второе рождение», «Честь имею» и др.

1963 год — Леонид Фёдоров, российский рок-музыкант, лидер группы «АукцЫон».

1984 год — Ким Чен Ын, руководитель КНДР (с 2011).

⏰ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник — Собор Пресвятой Богородицы.

Православные верующие чтут память священномученика Евфимия, епископа Сардийского, преподобного Константина.

Православный праздник — Виленской-Остробрамской, «Трех радостей», «Милостивой» и Барловской «Блаженное Чрево» икон Божьей Матери.

⏰ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Рождественские святки. Бабьи каши. Навещали бабку-повитуху рожавшие у нее женщины и несли ей кашу. В любой деревне повивальная бабка пользовалась большим уважением. Повивальной она называлась потому, что умела правильно «свить» новорожденного повивальником, чтобы не барахтался, не царапался и спал спокойно, и учила этому молодую мать. Бабки были мастерицами по части женских и материнских забот. Недаром говорили: «Бабка походит — всему делу пособит», «У всякой бабки свои ухватки». Самое время красным девицам колядовать. С этого дня начинались девичьи гадания и хождения ряженых, продолжались они до самого Крещения. Гадания сопровождались пением или таинственным молчанием.

Главным событием святочных торжеств была семейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья. Готовили также блины и овсяный кисель. На стол ставили дополнительные приборы по числу членов семьи, умерших в прошедшем году. По домам в вечернее время и по ночам ходили ряженные — колядующие, специально для того, чтобы получить от хозяев особую святочную пищу и высказать им добрые пожелания на весь следующий год. Считалось, что достаток семьи в будущем году напрямую зависел от щедрости хозяев.

В этот же день принято обращаться с молитвой к пророку Давиду, чтобы защитил в дороге от лютых зверей, разбойников и прочих напастей.

В этот день столярничали и играли на народных музыкальных инструментах.

Коли день ясный, будет хороший урожай проса, а если пасмурный, недород его.

Каша в печи румянится — к снегу.

Коли синица с утра пищит — быть морозу ночью.

Если галки и вороны устроили непрекращающийся гвалт — быть снегопаду или метели.

⏰ ИМЕНИНЫ

православные: Константина, Ефима;

католические: Артура, Мстислава, Северина, Теофила.

Источники: БелТА, ru.wikipedia.org