Погода на короткую рабочую неделю и выходные: тепло и влажно

Источник материала: Tut.by

Благодаря атлантическим циклонам на этой неделе в Беларуси сохранится неустойчивая с повышенным температурным фоном погода. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

9 января, в четверг, фронтальные разделы обеспечат ночью и утром на большей части территории, днем местами по юго-востоку кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. В отдельных районах гололед, слабый туман. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+2°С, максимальная температура днем 0…+6°С.

В пятницу, 10 января, очередная система атмосферных фронтов вызовет на большей части территории Беларуси кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром по востоку страны слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°С, максимальная температура днем 0…+7°С.

11 января, в субботу, циклон, который будет смещаться вдоль северных границ нашей страны, обеспечит временами осадки, в основном в виде дождя. Температура воздуха в течение суток составит 0…+5°С.

В воскресенье, 12 января, погода начнется улучшаться, но местами по северу Беларуси не обойдется без небольших кратковременных осадков в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −5…+2°С, максимальная днем 0…+6°С.

13 января, в понедельник, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная температура днем −1…+4°С.