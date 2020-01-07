Сегодня Борисовский завод медицинских препаратов празднует 55-летие!

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Было сказано много добрых слов, вручено Почетных грамот и благодарностей, цветов и подарков. Не забыли о ветеранах, отработавших здесь много лет. Выступили и директора завода прошлых лет, и почетные гости торжества – заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Б.Н. Андросюк, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» С.А. Казакевич, председатель Борисовского районного объединения профсоюзов, член Совета Республики Беларуси Е.О. Зябликова и другие.

Сегодня в обед на крыльце завода для заводчан и всех желающих пройдет еще праздничный концерт, подготовленный местной профсоюзной организацией.





































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