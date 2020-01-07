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Выкидывали мебель, разбили люстру. В Лиде молодые люди разгромили квартиру, где отмечали Новый год

08.01.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде молодые люди разгромили квартиру, в которой отмечали Новый год. Жилплощадь принадлежит родителям девушки, которая без разрешения взрослых решила позвать к себе друзей. Ничего хорошего из этой затеи не вышло, сообщает милиция региона.


Фото: скрин видео t.me/s13ru/14557

В какой-то момент вечеринка вышла из-под контроля. Под воздействием алкоголя подростки стали ломать мебель, бить люстры, выбрасывать вещи из окна. К счастью, на улице никто не пострадал.


Открыть/скачать видео (13.57 МБ)

Хозяева квартиры обратились в милицию. Они оценили причиненный ущерб в две тысячи рублей.

Милиция проводит проверку.

Кстати, похожий случай Гродно компания молодых людей отмечала проводы в армию друга — и разгромила арендованный коттедж">произошел в Гродно в ноябре 2019 года. Тогда компания молодых людей отмечала проводы друга в армию. Для застолья арендовали коттедж, который в процессе гулянья разгромили. После себя оставили бардак, разбитые окна, сломанный торшер. Из коттеджа пропал пылесос, а часть вещей плавала в искусственном пруду во дворе. Как так произошло, хозяйке дома ребята объяснить не смогли.

 
Теги: Гродно
 
 
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Жилплощадь принадлежит родителям девушки, которая без разрешения взрослых решила позвать к себе друзей.
 
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