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Выкидывали мебель, разбили люстру. В Лиде молодые люди разгромили квартиру, где отмечали Новый год
08.01.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде молодые люди разгромили квартиру, в которой отмечали Новый год. Жилплощадь принадлежит родителям девушки, которая без разрешения взрослых решила позвать к себе друзей. Ничего хорошего из этой затеи не вышло,
В какой-то момент вечеринка вышла из-под контроля. Под воздействием алкоголя подростки стали ломать мебель, бить люстры, выбрасывать вещи из окна. К счастью, на улице никто не пострадал.
Хозяева квартиры обратились в милицию. Они оценили причиненный ущерб в две тысячи рублей.
Милиция проводит проверку.
Кстати, похожий случай Гродно компания молодых людей отмечала проводы в армию друга — и разгромила арендованный коттедж">произошел в Гродно в ноябре 2019 года. Тогда компания молодых людей отмечала проводы друга в армию. Для застолья арендовали коттедж, который в процессе гулянья разгромили. После себя оставили бардак, разбитые окна, сломанный торшер. Из коттеджа пропал пылесос, а часть вещей плавала в искусственном пруду во дворе. Как так произошло, хозяйке дома ребята объяснить не смогли.
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Жилплощадь принадлежит родителям девушки, которая без разрешения взрослых решила позвать к себе друзей.
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