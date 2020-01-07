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В Минске ищут 14-летнюю девочку. Она ушла из детского дома 5 января и пропала
08.01.2020 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске разыскивают девочку, которая в воскресенье, 5 января, ушла из детского дома и до сих пор не вернулась. Об этом
В столице милиция ищет 14-летнюю Викторию Ляховскую. 5 января, около 18.00, девочка ушла из детского дома № 5. До сих пор неизвестно, где она.
Раньше Виктория не раз уходила.
Приметы: на вид 14 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы прямые каштанового цвета ниже плеч.
Была одета: светлое пальто с капюшоном, черные джинсы, «угги» серого цвета блестящие. При себе имела рюкзак.
Если вы знаете, где находится ребенок, нужно сообщить по телефонам: 8 029 391-97-90,
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5 января, около 18.00, девочка ушла из детского дома № 5, до сих пор неизвестно, где она.
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