В Минске ищут 14-летнюю девочку. Она ушла из детского дома 5 января и пропала

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают девочку, которая в воскресенье, 5 января, ушла из детского дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в официальном телеграм-канале.

В столице милиция ищет 14-летнюю Викторию Ляховскую. 5 января, около 18.00, девочка ушла из детского дома № 5. До сих пор неизвестно, где она.

Раньше Виктория не раз уходила.



Фото: МВД Беларуси

Приметы: на вид 14 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы прямые каштанового цвета ниже плеч.

Была одета: светлое пальто с капюшоном, черные джинсы, «угги» серого цвета блестящие. При себе имела рюкзак.

Если вы знаете, где находится ребенок, нужно сообщить по телефонам: 8 029 391-97-90,

8 017 207-67-67, 102.