Мужчина продавал в соцсетях вещи, брал предоплату и исчезал. Он обманул 17 человек из разных регионов

Источник материала: Tut.by

Минчанин предлагал в соцсетях приобрести вещи, брал предоплату, но товар так и не высылал. Чем все это закончилось, рассказали в СК.

По версии следствия, 25-летний обвиняемый создал в социальных сетях несколько аккаунтов, в которых в период с февраля по сентябрь 2019 года размещал ложные объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и других предметов. Покупателям предлагались выгодные цены и бесплатная доставка по Беларуси. Взамен требовалась предоплата товара — зачастую 100%-я.

Обвиняемый под видом представителя интернет-магазина вступал в переписку с потенциальными покупателями, разъяснял условия поставки и указывал расчетный счет для оплаты. Потерпевшие переводили деньги и ожидали заказанный товар. Но посылка так и не приходила. Некоторое время мужчина продолжал общаться с заказчиками, а потом переставал выходить на связь.





Обманутые граждане стали обращаться в милицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (Завладение имуществом путем обмана, совершенное повторно). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Потерпевшими уже признаны 17 человек — из Гомельской, Минской, Могилевской, Брестской, Гродненской областей. Следователи полагают, что их может быть гораздо больше.