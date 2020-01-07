ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина продавал в соцсетях вещи, брал предоплату и исчезал. Он обманул 17 человек из разных регионов

08.01.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчанин предлагал в соцсетях приобрести вещи, брал предоплату, но товар так и не высылал. Чем все это закончилось, рассказали в СК.

По версии следствия, 25-летний обвиняемый создал в социальных сетях несколько аккаунтов, в которых в период с февраля по сентябрь 2019 года размещал ложные объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и других предметов. Покупателям предлагались выгодные цены и бесплатная доставка по Беларуси. Взамен требовалась предоплата товара — зачастую 100%-я.

Обвиняемый под видом представителя интернет-магазина вступал в переписку с потенциальными покупателями, разъяснял условия поставки и указывал расчетный счет для оплаты. Потерпевшие переводили деньги и ожидали заказанный товар. Но посылка так и не приходила. Некоторое время мужчина продолжал общаться с заказчиками, а потом переставал выходить на связь.


Обманутые граждане стали обращаться в милицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (Завладение имуществом путем обмана, совершенное повторно). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Потерпевшими уже признаны 17 человек — из Гомельской, Минской, Могилевской, Брестской, Гродненской областей. Следователи полагают, что их может быть гораздо больше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске ищут 14-летнюю девочку. Она ушла из детского дома 5 января и пропала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика