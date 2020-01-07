Уборщик украл из подъезда кактусы, чтобы выращивать их дома

Источник материала: Tut.by

Житель столичной многоэтажки поставил в подъезде горшок с цветами — он пропал. Поставил второй — когда пропали и эти цветы, минчанин пошел в милицию. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Те самые кактусы. Фото: милиция Минска

В милицию Ленинского района Минска обратился житель столичной многоэтажки. Для благоустройства подъезда он поставил на подоконнике цветы. Когда оттуда пропал керамический горшок с кактусом, мужчина не придал этому значения и снова облагородил лестничную площадку. Спустя полгода ситуация повторилась. На этот раз минчанин пошел в милицию.

Оказалось, что горшки с цветами уносил 57-летний уборщик. Он объяснил, что растения украл, чтобы выращивать их дома.

Раньше мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Горшки с цветами вернули законному владельцу.

Материалы проверки передали в Ленинский (Минска) РОСК, там действиям мужчины дадут правовую оценку.