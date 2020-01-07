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Уборщик украл из подъезда кактусы, чтобы выращивать их дома
08.01.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель столичной многоэтажки поставил в подъезде горшок с цветами — он пропал. Поставил второй — когда пропали и эти цветы, минчанин пошел в милицию. Об этом
В милицию Ленинского района Минска обратился житель столичной многоэтажки. Для благоустройства подъезда он поставил на подоконнике цветы. Когда оттуда пропал керамический горшок с кактусом, мужчина не придал этому значения и снова облагородил лестничную площадку. Спустя полгода ситуация повторилась. На этот раз минчанин пошел в милицию.
Оказалось, что горшки с цветами уносил 57-летний уборщик. Он объяснил, что растения украл, чтобы выращивать их дома.
Раньше мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Горшки с цветами вернули законному владельцу.
Материалы проверки передали в Ленинский (Минска) РОСК, там действиям мужчины дадут правовую оценку.
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Оказалось, что горшки с цветами уносил 57-летний уборщик. Он объяснил, что растения украл, чтобы выращивать их дома.
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