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Забыл, что в багажнике труп, и поехал за «догоном». Подробности жестокого убийства в Глусском районе

08.01.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа 2019 года в Глусском районе в багажнике собственного автомобиля, завершено. Что произошло, рассказали в СК.


Вечером 19 августа потерпевший вместе с двумя мужчинами, 47-ми и 49-ти лет, и 41-летней женщиной приехал из Минска в огрогородок Заволочицы Глусского района. Мужчины помогали женщине с переездом в частный дом, принадлежащий ее родственнику.

По приезду между потерпевшим и 49-летним мужчиной произошла ссора. После того как конфликт был исчерпан, все четверо стали употреблять в доме спиртные напитки. Через некоторое время потерпевший пошел спать в другую комнату. Вскоре к нему зашел 49-летний мужчина и, вспомнив о произошедшем конфликте, принялся его избивать. Он нанес потерпевшему множественные удары руками, а также разделочной доской по различным частям тела, сдавливал руками шею.

От травм 33-летний мужчина умер.

49-летний мужчина вместе с 47-летним приятелем вынесли тело во двор и положили в багажник автомобиля, после чего продолжили пить.

Утром следующего дня 47-летний мужчина, не вспомнив, что в багажнике автомобиля лежит тело, поехал на его машине в магазин за спиртным. Однако, в связи с тем, что был здесь впервые, заблудился и не смог найти дорогу назад. В какой-то момент его остановили сотрудники милиции, которые при осмотре автомобиля обнаружили тело мужчины. При задержании в крови водителя было более 3 промилле алкоголя, ранее сообщал СК.

Все участники застолья были сильно пьяны и постоянно меняли свои показания.


В итоге действия 49-летнего мужчины квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью, а 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления, а также угоне автомобиля. Они оба под стражей.
 
Теги: Минск
 
 
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Расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа 2019 года в Глусском районе в багажнике собственного...
 
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