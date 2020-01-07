Источник материала: Tut.by

Расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа 2019 года в Глусском районе в багажнике собственного автомобиля, завершено. Что произошло, рассказали в СК.





Вечером 19 августа потерпевший вместе с двумя мужчинами, 47-ми и 49-ти лет, и 41-летней женщиной приехал из Минска в огрогородок Заволочицы Глусского района. Мужчины помогали женщине с переездом в частный дом, принадлежащий ее родственнику.

По приезду между потерпевшим и 49-летним мужчиной произошла ссора. После того как конфликт был исчерпан, все четверо стали употреблять в доме спиртные напитки. Через некоторое время потерпевший пошел спать в другую комнату. Вскоре к нему зашел 49-летний мужчина и, вспомнив о произошедшем конфликте, принялся его избивать. Он нанес потерпевшему множественные удары руками, а также разделочной доской по различным частям тела, сдавливал руками шею.

От травм 33-летний мужчина умер.

49-летний мужчина вместе с 47-летним приятелем вынесли тело во двор и положили в багажник автомобиля, после чего продолжили пить.

Утром следующего дня 47-летний мужчина, не вспомнив, что в багажнике автомобиля лежит тело, поехал на его машине в магазин за спиртным. Однако, в связи с тем, что был здесь впервые, заблудился и не смог найти дорогу назад. В какой-то момент его остановили сотрудники милиции, которые при осмотре автомобиля обнаружили тело мужчины. При задержании в крови водителя было более 3 промилле алкоголя, ранее сообщал СК.

Все участники застолья были сильно пьяны и постоянно меняли свои показания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Забыл, что в багажнике труп, и поехал за «догоном». Подробности жестокого убийства в Глусском районе Расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа 2019 года в Глусском районе в багажнике собственного...

В итоге действия 49-летнего мужчины квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью, а 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления, а также угоне автомобиля. Они оба под стражей.