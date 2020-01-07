Оторванные пальцы, переломы, ожоги. В праздники на Гомельщине из-за пиротехники пострадали 11 человек

Источник материала: Tut.by

В новогодние и рождественские праздники травмы из-за пиротехники на Гомельщине получили 11 человек, среди них четверо детей, сообщили в МЧС.





Первые звонки медикам о пострадавших от пиротехники стали поступать еще 31 декабря.

Так, в Рогачеве местный житель во дворе своего дома решил взорвать петарду, но не успел отбросить. В итоге она взорвалась у него в руке. У мужчины — травматическая ампутация пальцев руки, рваная рана кисти, ссадина височной области, гематома верхнего века справа.

Петарда взорвалась в руке и у жителя деревни Богутичи Ельского района. У него перелом пальцев.

А в Гомеле мужчина во дворе своего дома в результате неосторожного обращения с петардой получил травму глаза.

В этот же день в деревне Храковичи Брагинского района 39-летний мужчина запускал салют, но что-то пошло не так — и пострадавшего отвезли в травмпункт с рваной раной надбровной области.

В деревне в Рогачевском районе 37-летний мужчина после неосторожного обращения с петардами получил закрытый перелом пальца.

В Жлобине петарда взорвалась в руках 11-летнего мальчика. У него — рваная травма пальцев кисти.

Его ровесник в Светлогорске также из-за петарды получил ожог кисти.

А в Рогачеве ожог пальцев у восьмилетнего школьника.