|
Оторванные пальцы, переломы, ожоги. В праздники на Гомельщине из-за пиротехники пострадали 11 человек
08.01.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новогодние и рождественские праздники травмы из-за пиротехники на Гомельщине получили 11 человек, среди них четверо детей,
Первые звонки медикам о пострадавших от пиротехники стали поступать еще 31 декабря.
Так, в Рогачеве местный житель во дворе своего дома решил взорвать петарду, но не успел отбросить. В итоге она взорвалась у него в руке. У мужчины — травматическая ампутация пальцев руки, рваная рана кисти, ссадина височной области, гематома верхнего века справа.
Петарда взорвалась в руке и у жителя деревни Богутичи Ельского района. У него перелом пальцев.
А в Гомеле мужчина во дворе своего дома в результате неосторожного обращения с петардой получил травму глаза.
В этот же день в деревне Храковичи Брагинского района 39-летний мужчина запускал салют, но что-то пошло не так — и пострадавшего отвезли в травмпункт с рваной раной надбровной области.
В деревне в Рогачевском районе 37-летний мужчина после неосторожного обращения с петардами получил закрытый перелом пальца.
В Жлобине петарда взорвалась в руках 11-летнего мальчика. У него — рваная травма пальцев кисти.
Его ровесник в Светлогорске также из-за петарды получил ожог кисти.
А в Рогачеве ожог пальцев у восьмилетнего школьника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оторванные пальцы, переломы, ожоги. В праздники на Гомельщине из-за пиротехники пострадали 11 человек
Первые звонки медикам о пострадавших от пиротехники стали поступать еще 31 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)