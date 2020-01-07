ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оторванные пальцы, переломы, ожоги. В праздники на Гомельщине из-за пиротехники пострадали 11 человек

08.01.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В новогодние и рождественские праздники травмы из-за пиротехники на Гомельщине получили 11 человек, среди них четверо детей, сообщили в МЧС.


Первые звонки медикам о пострадавших от пиротехники стали поступать еще 31 декабря.

Так, в Рогачеве местный житель во дворе своего дома решил взорвать петарду, но не успел отбросить. В итоге она взорвалась у него в руке. У мужчины — травматическая ампутация пальцев руки, рваная рана кисти, ссадина височной области, гематома верхнего века справа.

Петарда взорвалась в руке и у жителя деревни Богутичи Ельского района. У него перелом пальцев.

А в Гомеле мужчина во дворе своего дома в результате неосторожного обращения с петардой получил травму глаза.

В этот же день в деревне Храковичи Брагинского района 39-летний мужчина запускал салют, но что-то пошло не так — и пострадавшего отвезли в травмпункт с рваной раной надбровной области.

В деревне в Рогачевском районе 37-летний мужчина после неосторожного обращения с петардами получил закрытый перелом пальца.

В Жлобине петарда взорвалась в руках 11-летнего мальчика. У него — рваная травма пальцев кисти.

Его ровесник в Светлогорске также из-за петарды получил ожог кисти.

А в Рогачеве ожог пальцев у восьмилетнего школьника.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые звонки медикам о пострадавших от пиротехники стали поступать еще 31 декабря.
 
Новости дня
Новости общества
 
«В единстве залог наших успехов» — Лукашенко в Рождество приехал в храм Свято-Елисаветинской обители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика