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Соцсети: в Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок

08.01.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В помещении Минского радиотехнического колледжа обвалился подвесной потолок. Такая информация появилась в телеграм-канале «Отчислено».


Фото: отчислено

«Сегодня на 3-й паре немножко обвалился потолок, хорошее начало нового года», — написали в телеграм-канале.

Там же выложили видео — похоже, после падения потолка сработала сигнализация.


Открыть/скачать видео (1.18 МБ)
 
 
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Такая информация появилась в телеграм-канале «Отчислено».
 
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