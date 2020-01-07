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Соцсети: в Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок
08.01.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В помещении Минского радиотехнического колледжа обвалился подвесной потолок. Такая информация появилась в
«Сегодня на 3-й паре немножко обвалился потолок, хорошее начало нового года», — написали в телеграм-канале.
Там же выложили видео — похоже, после падения потолка сработала сигнализация.
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Такая информация появилась в телеграм-канале «Отчислено».
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