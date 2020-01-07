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В Беларуси за последние годы сильно сократилось количество студентов. Заочников стало меньше в два раза

08.01.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2010 года в Беларуси сильно сократилось количество студентов. Такие данные содержатся в справочнике Белстата «Образование в Республики Беларусь».

С 2010 года в стране стало на 200 тысяч студентов меньше. В 2010—2011 учебном году в вузах училось почти 443 тысячи человек, в 2019—2020 — всего около 261 тысячи.

Количество заочников с 2013 года снизилось почти в два раза. Шесть лет назад их было 195,9 тысяч, сейчас — 98,6 тысяч.

В 2013 году университеты, институты и академии выпустили 82,7 тысячи специалистов с дипломом о высшем образовании. В 2019-м — только 57,5 тысяч. Шесть лет назад Беларуси можно было назвать студенческой страной — было 425 студентов на 10 тысяч населения, сейчас — 288.

 

Заметно снизился прием на специальностях «Коммуникации», «Право», «Экономика», «Управление», «Экономика и организация производства». В 2013/14 учебном году на эти специальности набрали 23,7 тысячи человек, сейчас — 17,5 тысяч. Зато прием вырос на медицинские специальности — набирали 3,6 тысяч, теперь 3,8 тысяч. На специальности, связанные со службами безопасности, прием за шесть лет увеличился на 300 человек. На «Педагогику» — на 200.

Всего же сейчас педагогику изучает 24,6 тысяч студентов (шесть лет назад было 38,4 тысяч). Выбрали коммуникации, право, экономику, управление и организацию производства — 78,1 тысяч человек. Еще шесть лет назад таких студентов было 147,8 тысяч. Даже тех, кто изучает технику и технологии, стало меньше — количество студентов на этих специальностях сократилось с 77,7 тысяч до 55,2 тысяч.

Кстати, бюджет на сокращении здорово сэкономил. В 2013 году училось платно 252,4 тысяч, на бюджете — 142,9 тысячи. Сейчас 147,2 и 114,7 соответственно.

При этом распределяемых выпускников меньше не стало. В 2013 году получили направления 19,3 тысячи человек, в прошлом — столько же.

А вот количество магистрантов за последние годы выросло. В 2013-м их было всего 7,6 тысяч, в 2018-м — 14,6 тысячи. В 2019 году, кстати, количество магистрантов снизилось — до 11,9 тысячи. Хотя закон об отсрочках тех, кто поступал в магистратуру в прошлом году, не коснулся.

 
 
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С 2010 года в Беларуси сильно сократилось количество студентов. Такие данные содержатся в справочнике Белстата «Образование в Республики Беларусь».
 
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