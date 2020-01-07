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«Белавиа» будет облетать Иран и Ирак после катастрофы с украинским самолетом
08.01.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания «Белавиа» после катастрофы с самолетом «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране временно будет облетать и Иран, и Ирак.
Единственное направление, при котором самолеты авиакомпании «Белавиа» проходят над территорией Ирана и Ирака — Минск-Дубай. Это чартерный рейс, самолет летает раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января. И наши самолеты из-за трегедии с бортом «Международных авиалиний Украины» в Тегеране временно будут облетать и Иран, и Ирак, сообщили TUT.BY в авиакомпании «Белавиа».
Также, как сообщают
Напомним, украинский самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту 8 января рухнул у тегеранского аэропорта. Лайнер летел из Тегерана в Киев, выживших нет. В самолете летели граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Белорусов в самолете не было. МАУ временно приостановила свои рейсы в Тегеран, сообщаете на
Иранские власти
8 января, около 1.30. Иран
3 января США
Позже президент США Дональд Трамп
Дочь Сулеймани
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Авиакомпания «Белавиа» из-за трагедии с самолетом «Международных авиалиний Украины» (МАУ)в Тегеране временно будет облетать и Иран, и Ирак.
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