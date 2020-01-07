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«Белавиа» будет облетать Иран и Ирак после катастрофы с украинским самолетом

08.01.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиакомпания «Белавиа» после катастрофы с самолетом «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране временно будет облетать и Иран, и Ирак.


Фото: Reuters

Единственное направление, при котором самолеты авиакомпании «Белавиа» проходят над территорией Ирана и Ирака — Минск-Дубай. Это чартерный рейс, самолет летает раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января. И наши самолеты из-за трегедии с бортом «Международных авиалиний Украины» в Тегеране временно будут облетать и Иран, и Ирак, сообщили TUT.BY в авиакомпании «Белавиа».

Также, как сообщают «РИА Новости», рекомендации не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливом для полетов гражданских воздушных судов России распространила Росавиация.

Напомним, украинский самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту 8 января рухнул у тегеранского аэропорта. Лайнер летел из Тегерана в Киев, выживших нет. В самолете летели граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Белорусов в самолете не было. МАУ временно приостановила свои рейсы в Тегеран, сообщаете на странице авиакомпании в Facebook. Посольство Украины в Иране исключает версию о теракте

Иранские власти заявили, что причиной крушения стала техническая неисправность. Посольство Украины в Иране на своем сайте сообщило, что причины катастрофы сейчас изучает комиссия и любые заявления о том, почему это произошло не носят официального характера.

8 января, около 1.30. Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке.

3 января США нанесли четыре ракетных удара по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, который прилетел в Ирак для консультаций с местными шиитскими группировками.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что удары были нанесены по его приказу, а Сулеймани он назвал «террористом номер один в мире», который «планировал неминуемые нападения» на американцев. Он также пригрозил ударом по 52 объектам в Иране в случае атаки на американцев.

Дочь Сулеймани пригрозила США скорой местью, а правительство Ирана объявило об отказе от последних ограничений в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и готовности нанести удар по американским военным объектам.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» из-за трагедии с самолетом «Международных авиалиний Украины» (МАУ)в Тегеране временно будет облетать и Иран, и Ирак.
 
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