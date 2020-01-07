Новый год начался с благодарности от россиян сотрудникам ГАИ

Источник материала: Единство

Семья ехала из Санкт-Петербурга. Россиянка на лечение в санаторий ветеранов войны и труда везла мать. В Минском районе, когда они проезжали по трассе М3, в машине пробило колесо. Женщина съехала на обочину, включила аварийную сигнализацию. Вместе с мужем они пытались самостоятельно справиться с непредвиденной ситуацией.

Через 15 минут к машине подъехал патруль ГАИ, который нес службу по этому маршруту. Инспекторы поинтересовались причиной остановки. У сотрудников не оказалось нужного ключа и они вызвали службу выездного круглосуточного шиномонтажа, проконтролировав ее прибытие. Колесо успешно заменили, а сотрудники ГАИ пожелали гостям из Российской Федерации хорошего пути и поздравили с наступающим Новым годом.

«Все действия были эффективны и своевременны, поскольку нашей матери, ветерану ВОВ и блокаднице, требовалось наблюдение врача», – отметили россияне в благодарности.

Общая взаимопомощь, уважение и культура среди всех категорий участников дорожного движения – это одна из главных задач и целей Госавтоинспекции.

УГАИ УВД Минского облисполкома