ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виртуальные экскурсии по Кургану Славы запустят весной

08.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Виртуальные экскурсии по Кургану Славы запустят весной, сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, выступая перед ветеранами, молодежью и представителями профсоюзов после церемонии возложения цветов к подножию мемориального комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Виртуальные экскурсии по Кургану Славы запустят весной

Национальный профцентр с 2004 года шефствует над Курганом Славы. За это время дважды проведена его масштабная реконструкция: полностью заменен травяной покров, реконструированы обе лестницы, ведущие к обзорной площадке, отреставрирована мозаика и барельефы, полностью заменено световое оформление. На территории мемориала установлен каскад солнечных батарей, который питает подсветку. Размещены информационные стенды о наступательной операции «Багратион» и военачальниках, которые ею руководили. В честь 50-летия комплекса в 2018 году у его подножия ФПБ установила прославленный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. В нынешнем году Федерация профсоюзов намерена пополнить экспозицию музея военной техники под открытым небом. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы здесь появится легендарная «Катюша».

Кроме того, весной 2020 года возле Кургана Славы появится аллея, саженцы и землю для которой привезут из городов-героев. Тогда же ФПБ запустит виртуальные экскурсии по комплексу.

Виртуальные экскурсии по Кургану Славы запустят весной

По словам Михаила Орды, 2020-й, год 75-летия Великой Победы, — особенный для страны и для каждого его жителя. «Мы помним, какой невероятно высокой ценой нам досталась Победа в Великой Отечественной войне. И понимаем, что сегодня должны сделать все возможное, чтобы сохранить мирное небо для наших детей и внуков. Для этого, безусловно, должны сохранить память о той страшной войне и о подвиге нашего народа, передать эту память нашим детям. Именно поэтому мы собрались сегодня здесь совместно с ветеранами и молодежью», — сказал Михаил Орда.

Представители Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского общественного объединения ветеранов и Белорусского республиканского союза молодежи сегодня на Кургане Славы дали старт мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы.

Источник: БелТА

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виртуальные экскурсии по Кургану Славы запустят весной, сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, выступая перед ветеранами, молодежью и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый год начался с благодарности от россиян сотрудникам ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика