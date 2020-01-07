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«Замечательный мужик!» Тракторист из Новополоцка вышел на пробежку в костюме Обеликса и покорил соцсети

08.01.2020 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рождественский сочельник Александр Зеленский из Новополоцка решил закрыть бегательный сезон — 2019 и вышел на дистанцию в костюме Обеликса. В планах было спокойно пробежаться от одного конца города до другого. В реальности же быть незаметным у него не получилось: фото и видео необычного спортсмена активно разошлось по соцсетям.


Фото: группа «Жалоба|Полоцк и Новополоцк» во «ВКонтакте»

В тот же вечер фото и видео бегуна в необычном спортивном костюме разошлись во "ВКонтакте" по группам Полоцка и Новополоцка. К утру среды ролик посмотрело уже более сорока тысяч человек. У видео сотни лайков, а под видео — десятки комментариев. «Замечательный мужик!» — писали одни. «Респект и больше здоровья», — желали другие.

Сам Александр узнал о своей популярности из вайбера, когда кто-то из участников чата, которым пользуется бегун, написал: «Опять Саня коня выгуливает» и сбросил ссылку на видео.

Видео: группа «Новополоцк|Полоцк» во «ВКонтакте»


Открыть/скачать видео (1.66 МБ)

— Этот костюм я готовил к Минскому полумарафону, — рассказывает спортсмен-любитель. — Шорты сделал из мешка для инструментов, шапку одолжил у детей, а усы — это конская грива, которую мы состригли у коня моего друга. Когда я в ней бегаю, знакомые шутят, что выгуливаю своего коня.

Костюм Обеликса, продолжает собеседник, стал лучшим на Минском полумарафоне — 2019. На забег, который пройдет следующей осенью, новополочанин планирует придумать что-нибудь новенькое.

— Скорее всего, этот костюм мне больше не придется надевать, поэтому 6 января я решил пробежаться в нем последний раз и сразу же закрыть сезон-2019, — рассказывает Александр. — Вечером 6 января сходил в бассейн, а потом пошел на пробежку.

Если верить навигатору, расстояние, которое пробежал мужчина, — 11 километров. Время в пути — 57 минут. Спортсмен говорит, что справился бы и быстрее, но прохожие его постоянно останавливали и просили сфотографироваться. Некоторые спрашивали, где он потерял Астерикса. В ответ Александр улыбался и разводил руками.

— Я работаю трактористом, бегаю уже три года, поэтому родные к моим пробежкам относятся спокойно, — улыбается мужчина. — Начинал с Минского полумарафона. Сразу взял 21 километр, несколько раз на дистанции чуть не умер, но добежал. Потом пошли марафоны, ультрамарафоны. Самая большая дистанция, которую преодолел на данный момент, это 120 километров. Было это в Щучине, на суточном забеге.


Вот Александр в этом костюме на Минском полумарафоне в 2019 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эта рождественская пробежка, говорит мужчина, тоже своего рода тренировка к очередной дистанции. Уже 18 января он собирается пробежать ультрамарафон. Дистанция — 50 километров.

— Не было холодно в январе в таком костюме?

— Нет, у нас ведь теплые зимы, — делится впечатлениями собеседник и говорит, что больше всего после пробежки его впечатлила реакция окружающих. — Не ожидал столько позитивных отзывов в соцсетях. Рад, что поднял людям настроение.

— Уже придумали, какой интересный образ будете готовить к следующему Минскому полумарафону?

— Пока нет, — отвечает Александр. — Думаю, идея должна быть спонтанной, тогда получится классно.

 
 
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В Рождественский сочельник Александр Зеленский из Новополоцка решил закрыть бегательный сезон - 2019 и вышел на дистанцию в костюме Обеликса. Фото и видео...
 
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