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В Минске появилась необычная остановка - с цитатой про десант

08.01.2020 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У десантников в Минске, похоже, появилась собственная остановка. Необычную конструкцию в районе улицы Лобанка монтировали еще в конце декабря — на это обратил внимание TUT.BY. Теперь можно оценить, что получилось.


Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Необычный остановочный навес венчает фигура самолета. Сама остановка — голубого цвета. Более того, внутри конструкции повесили табличку с цитатой про десант:

«Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: «Я — десантник!».


Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Агентству «Минск-Новости» объясняли: такой дизайн для остановки общественного транспорта «Улица Мазурова» выбрали потому, что рядом с остановкой расположен парк Дививелка. Там будут обустраивать площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной.

Деньги на реконструкцию выделила администрация Фрунзенского района Минска.

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Теги: Минск
 
 
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Необычную конструкцию с фигурой самолета начали устанавливать еще в декабре. Теперь можно оценить, что получилось.
 
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