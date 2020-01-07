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В Минске появилась необычная остановка - с цитатой про десант
08.01.2020 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У десантников в Минске, похоже, появилась собственная остановка. Необычную конструкцию в районе улицы Лобанка монтировали еще в конце декабря — на это
Необычный остановочный навес венчает фигура самолета. Сама остановка — голубого цвета. Более того, внутри конструкции повесили табличку с цитатой про десант:
«Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: «Я — десантник!».
Агентству
Деньги на реконструкцию выделила администрация Фрунзенского района Минска.
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Необычную конструкцию с фигурой самолета начали устанавливать еще в декабре. Теперь можно оценить, что получилось.
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