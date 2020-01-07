В области проходит акция «Неделя без абортов»

Источник материала: Кировец





В учреждениях здравоохранения Могилёвской области с 7 по 19 января проходит акция «Неделя без абортов». Речь идет только о прерывании беременности на сроке до 12 недель по желанию женщины.

Акция проводится в рамках реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Ее инициаторы – областной исполнительный комитет и социально-просветительское учреждение «Центр поддержки семьи и материнства «Покрова» (Бобруйск) совместно с Бобруйской и Быховской епархией Белорусской православной церкви г.Бобруйска.

Как сообщил директор центра «Покрова» Андрей Зубенко, одно из направлений работы центра – помощь женщинам в кризисной ситуации. Психологи учреждения помогают им сделать свой выбор осознанно. За 11 месяцев 2019 года беременность сохранили 63 женщины. За 7 лет работы таких женщин 422.

– Из опыта работы нашего центра могу сказать, что ни одна женщина, с которой мы работали, не пожалела о том, что решила родить, – говорит директор центра Андрей Зубенко. – Поэтому мы призываем женщин за этот короткий период тишины, который приходится на светлые дни Рождества Христова, подумать еще раз. Если вы находитесь в затруднительной ситуации, обратитесь в «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», и мы сделаем все возможное, чтобы вы испытали счастье материнства.

В 2011 году дружественное центру «Покрова» общественное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» вместе с Министерством здравоохранения организовало пилотный проект в шести женских консультациях Минска. За 6 месяцев 15% женщин после общения с психологом сохранили ребенка. В 2014 году в Закон о здравоохранении были внесены соответствующие поправки. Теперь психологическая помощь должна быть оказана каждой женщине, которая принимает решение об аборте. Профильные курсы по подготовке консультантов регулярно проводит БелМАПО и центр «Матуля».

Поправки в законодательство также дали возможность отказаться от проведения процедуры прерывания беременности врачам, если этот отказ не влечет за собой угрозу жизни или здоровью женщины. В Беларуси есть два учреждения здравоохранения, в которых аборты по желанию женщины не совершаются совсем – это Логойская ЦРБ и Гродненский областной перинатальный центр.

По словам главного акушера-гинеколога Министерства здравоохранения Юлии Савочкиной, предабортное консультирование позволяет ежегодно сохранить в Беларуси около 1000 жизней.