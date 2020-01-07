«Всю ночь казалось, что ребенок на меня смотрит». В Лепеле за убийство 2-летнего малыша судят мать

Источник материала: Tut.by

Суд в Лепеле 8 января начал рассматривать уголовное дело 24-летней местной жительницы Алены Харленок — ее обвиняют в убийстве 2-летнего сына . Тело малыша нашли 27 мая прошлого года в гараже возле дома, где жила семья. До этого молодая мать пыталась запутать милицию, сообщив, что ребенок пропал.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В декабре женщине исполнилось 24 года. У нее средне-специальное образование, работала швеей. Выросла она в многодетной семье, была пятым ребенком. Мать умерла, когда она была маленькой.

В мае прошлого года она была в декрете. Жила с гражданским мужем Андреем Казицким и маленьким сыном Ярославом — ему было 2 года 8 месяцев. Брак Алены с Максимом Харленком, отцом Ярослава, до сих пор официально не расторгнут.

В суде Алена отказалась давать показания, поэтому прокурор стал читать показания, данные во время следствия. Женщина в клетке все это время плакала.



Фото: аккаунт Алены в «Одноклассниках»

По словам обвиняемой, своего сына она задушила вечером 26 мая. В тот момент она была трезва. До этого ребенок два дня болел, у него была простуда. Мать лечила его сама, сбивала температуру, в больницу не обращалась. Вечером 26 мая домой приехал ее сожитель Андрей. Ребенок из-за болезни стонал. Андрей сказал Алене, что, если ребенок не перестанет стонать, он выбросит его в сарай.

«Я взяла ребенка на руки и закрыла ему рот и нос своей правой ладонью. И держала так руку несколько минут. Затем положила Ярослава на тахту. Я поняла, что он мертв. Не могла уснуть до двенадцати ночи, так как мне казалось, что сын на меня смотрит. Хотя он уже не мог на меня смотреть. Сожитель в это время спал и не видел того, что я делала», — рассказывала следователям женщина.

Утром Алена сказала сожителю, чтобы он не трогал ребенка и не подходил к нему. Дождавшись, когда Андрей уйдет на работу, женщина попыталась избавиться от тела сына. Оно к тому моменту было синим. «Одела, положила труп в черный пакет. Отнесла его в сарай. Там положила пакет в диван. Наверх поставила телевизор».

После этого женщина решила создать себе алиби и сообщила милиции, что ее сын пропал.

«Не могу понять, почему я совершила убийство сына. В тот момент я не испытывала к нему ненависти, неприязни. Просто закрыла ему рот и нос ладошкой. В содеянном полностью раскаиваюсь», — говорила она во время следствия.

По материалам дела, на теле ребенка были ссадины — на голове и ногах, также у малыша был вывих плеча. Мать на следствии отрицала, что нанесла малышу какие-то травмы.

Через полторы недели после убийства Ярослава Алена родила второго сына. Сейчас он жвет с отцом Андреем Казицким, мать лишена родительских прав.



Тот самый сарай. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Напомним, утром 27 мая 23-летняя жительница Лепеля сообщила в милицию, что ее 2-летний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Описала даже приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк и прилегающую территорию, спасатели искали ребенка возле местных водоемов, водолазы обследовали дно реки.

Когда силовики изучили записи камер видеонаблюдения и установили утренний маршрут женщины — засомневались: она была одна, без ребенка. Позже в гараже нашли его тело. Эксперты установили, что малыш был задушен .

— Нашли трупик в гараже, в старом диване. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете. Пакет прикрыли курткой. И закрыли крышку дивана. Наверх на диван еще поставили телевизор. Малыш был одет как на прогулку: курточка, брючки, кроссовки, даже шапочка, — рассказывали TUT.BY местные жители.

Семья жила в частном доме, который снимала на Борисовском тракте.



В этом диване нашли тело малыша. Фото: Следственный комитет Беларуси



Дом, который снимала семья. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

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