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Новости из питомника: семена требуют удостоверения

08.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В целях соблюдения требований нормативных правовых актов в области семеноводства Кореличская районная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений доводит до сведения заинтересованных лиц, что согласно статьи 1 действующего Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 20-З «О семеноводстве» к сельскохозяйственным растениям относятся: зерновые, зернобобовые, кормовые, крупяные, технические, цветочные, овощные, плодовые, ягодные растения, картофель и другие растения, используемые в сельском хозяйстве.

Новости из питомника: семена требуют удостоверения

Производство продукции питомников включает в себя:

– производство растительных посадочных материалов, включая черенки, побеги и рассаду для непосредственной высадки в грунт или для создания подвоя;

– выращивание растений для высаживания в закрытом или открытом грунте;

– выращивание растений для декоративных целей, включая выращивание дерна для пересадки;

– выращивание многолетних растений для получения луковиц, клубней и корней, отростков и побегов;

– выращивание грибниц;

– деятельность питомников древесных и кустарниковых растений, кроме лесопитомников.

Указанная деятельность относится к отрасли сельского хозяйства. В этой связи все растения, включая декоративные, используемые для наружного или внутреннего озеленения и благоустройства, выращиваемые в полях и питомниках в открытом грунте, а также во временных укрытиях, парниках, теплицах, оранжереях и т.п., относятся к сельскохозяйственным. Поэтому при осуществлении деятельности, связанной с производством, хранением, реализацией или использованием (для посева, посадки, прививки и т.п.) семян таких растений (включая их черенки, саженцы (рассаду), корневища, луковицы, клубни и т.п.), необходимо неукоснительно соблюдать требования действующих нормативных правовых актов в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Во исполнение статьи 16 Закона при осуществлении семеноводства сельскохозяйственных растений, включая декоративные, качество семян должно подтверждаться удостоверением о качестве семян, выдаваемое в порядке согласно пункту 7.23 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

При реализации семян, произведенных или ранее ввезенных в Республику Беларусь, они должны сопровождаться свидетельством о качестве семян, оформленном на основании документов, подтверждающих сортовые и посевные качества.

Дополнительно обращаем внимание, что при поставках семян для реализации в торговые сети или иные объекты торговли субъектам хозяйствования надлежит иметь в наличии документы о качестве семян.

Аналогичное требование предъявляется при приобретении и использовании семян для осуществления озеленения и благоустройства как мест общего пользования в городах и иных населенных пунктах, так и на закрытых территориях предприятий и т.п. За нарушение установленного порядка осуществления семеноводства предусмотрена административная ответственность.

Для получения дополнительной информации или разъяснения возникших вопросов обращаться по тел. 7-48-68.

Наталья ЧУБРИК,
главный агроном — государственный инспектор
Кореличской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений

 
 
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В целях соблюдения требований нормативных правовых актов в области семеноводства Кореличская районная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений...
 
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