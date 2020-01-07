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Обсуждение строительства многоэтажки в Могилеве прервали досрочно - люди против уплотнения
08.01.2020 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве досрочно прервали общественное обсуждение строительства многоквартирного дома на бульваре Непокоренных, 40. Жители против такого уплотнения,
Общественное обсуждение началось 18 декабря и должно было завершиться 11 января. Однако комиссия по проведению общественного обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности собралась раньше срока из-за большого количества обращений протестующих против уплотнения.
Комиссия и решила прервать обсуждение досрочно для детальной проработки архитектурно-планировочной концепции с учетом градостроительных регламентов и выбора альтернативного места размещения объекта.
Проектируемый многоквартирной жилой дом планировали построить на месте сносимого административного здания. На прилегающей территории проектом были предусмотрены игровые, спортивные и рекреационные площадки, а также три парковки на 81 машину.
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Проект требует детальной проработки архитектурно-планировочной концепции и альтернативное место размещения.
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