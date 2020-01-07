﻿ Обсуждение строительства многоэтажки в Могилеве прервали досрочно - люди против уплотнения. 21.by
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Обсуждение строительства многоэтажки в Могилеве прервали досрочно - люди против уплотнения

08.01.2020 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве досрочно прервали общественное обсуждение строительства многоквартирного дома на бульваре Непокоренных, 40. Жители против такого уплотнения, сообщает Mogilevnews.by.


Общественное обсуждение началось 18 декабря и должно было завершиться 11 января. Однако комиссия по проведению общественного обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности собралась раньше срока из-за большого количества обращений протестующих против уплотнения.

Комиссия и решила прервать обсуждение досрочно для детальной проработки архитектурно-планировочной концепции с учетом градостроительных регламентов и выбора альтернативного места размещения объекта.

Проектируемый многоквартирной жилой дом планировали построить на месте сносимого административного здания. На прилегающей территории проектом были предусмотрены игровые, спортивные и рекреационные площадки, а также три парковки на 81 машину.

 
Теги: Могилев
 
 
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Проект требует детальной проработки архитектурно-планировочной концепции и альтернативное место размещения.
 
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