Обсуждение строительства многоэтажки в Могилеве прервали досрочно - люди против уплотнения

Источник материала: Tut.by

В Могилеве досрочно прервали общественное обсуждение строительства многоквартирного дома на бульваре Непокоренных, 40. Жители против такого уплотнения, сообщает Mogilevnews.by.





Общественное обсуждение началось 18 декабря и должно было завершиться 11 января. Однако комиссия по проведению общественного обсуждения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности собралась раньше срока из-за большого количества обращений протестующих против уплотнения.

Комиссия и решила прервать обсуждение досрочно для детальной проработки архитектурно-планировочной концепции с учетом градостроительных регламентов и выбора альтернативного места размещения объекта.

Проектируемый многоквартирной жилой дом планировали построить на месте сносимого административного здания. На прилегающей территории проектом были предусмотрены игровые, спортивные и рекреационные площадки, а также три парковки на 81 машину.