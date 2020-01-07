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Новые станции минского метро откроют 3 июля

08.01.2020 15:14 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Строительные работы на первых трех станциях третьей линии метро выполнены на 95-98%.

В «Минскметрострое» подвели итоги деятельности в минувшем году. Наиболее значимыми достижениями на предприятии считают возведение первой очереди третьей линии метро — четырех станций «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Станция площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Строительно-монтажные работы на первых трех станциях выполнены на 95–98 %, там сейчас завершается отделка и проводится монтаж оборудования. На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьеров. Готовность самой глубокой станции «Юбилейная площадь» около 50 %, работы на ней должны быть закончены до 1 марта.

Начало работы четырех станций планируется 3 июля, сообщают «Минск новости».

По данным «Минскостроя», 2019 год стал одним из самых результативных, предприятие вышло вперед по прибыли среди строительных организаций города. Рентабельность по итогам года составила 9,6 %, тарифные ставки метростроевцев с января увеличились на 10%.

В 2019 году в метро начали поступать новые поезда «Штадлер Минск», всего их пока будет десять.

 
Теги: Минск
 
 
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Строительные работы на первых трех станциях третьей линии метро выполнены на 95-98%.
 
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