Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

Источник материала: Полымя

Достичь экспорта товаров в размере 103,4%, экспорта услуг — 105,3%, производства промышленной продукции — 108,6%, сельскохозяйственной продукции — 106,2% — такие задачи поставлены перед Кореличским районом на 2020 год на заседании районного исполнительного комитета.





Ставка — на лен

Производство промышленной продукции в 2020 году достигнет 108,6% к уровню 2019 года. Об этом сообщил на заседании районного исполнительного комитета заместитель председателя Кореличского райисполкома Игорь Лазаревич.

ОАО «Кореличи-Лен», занимающее наибольший удельный вес в объеме промышленного производства района (около 46,6%), в 2020 году планирует увеличить объемы производства на 18,9% к уровню 2019 года за счет более полной загрузки производственных мощностей и углубленной переработки льна.

Кореличское РУП ЖКХ планирует рост производства продукции промышленного характера на 101,5% за счет подключения новых потребителей ТЭР, незначительного увеличения объемов по осуществляемым другим видам деятельности.

Кореличским унитарным коммунальным предприятием бытового обслуживания населения будет достигнут рост производства на 1% за счет увеличения выпуска швейных изделий.

В 2020 году ОАО «Кореличская сельхозтехника» объем промышленного производства увеличит на 1% за счет оказываемых услуг промышленного характера по ремонту сельскохозяйственной техники.





Молоко со знаком «плюс»

– Планы будущего базируются на основе наших достижений, того, что нам удалось сделать в 2019 году, — подчеркнул заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич. — В минувшем году удалось сохранить положительные тенденции в развитии сельского хозяйства.

В 2019 году сельскохозяйственными организациями Кореличского района произведено 106186 тонн зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, удельный вес в производстве Гродненской области составляет 8,9%. Получено 9528 тонн маслосемян рапса, удельный вес в производстве Гродненской области — 5,8%. Реализовано скота и птицы на убой 13254 тонны, удельный вес района — 5,3%. Произведено молока 74444 тонны, удельный вес района — 6,5%.

Важнейшей задачей развития сельского хозяйства в 2020 году является повышение эффективности производства. Достижение поставленной задачи в 2020 году будет характеризоваться темпом роста производства валовой продукции сельского хозяйства на уровне 106,2%.

В 2020 году планируется собрать 105 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур без кукурузы (темп роста составит 108%). Рост объемов производства будет обеспечен за счет увеличения урожайности зерновых и зернобобовых культур до 51,1 центнера с гектара (+2,6 ц/га к уровню 2019 года).

Производство сахарной свеклы ожидается на уровне 229 тыс. тонн, темп роста к уровню 2019 года – 102%. При этом урожайность корнеплодов составит 645 ц/га, что выше уровня 2019 года на 13 ц.

Планируется произвести 10 тыс. тонн картофеля или 105,4% к уровню 2019 года с урожайностью 342 ц/га (+13 ц/га к уровню 2019 года).

Производство маслосемян рапса планируется в объеме 8 тыс. тонн, средняя урожайность составит 31,8 ц/га (+2,5 ц/га к уровню 2019 года). Объем посевных площадей сохранится на уровне 2019 года.

Производство молока сельскохозяйственными организациями планируется обеспечить в объеме 86,5 тыс. тонн (106,5% к уровню 2019 года). На перерабатывающие предприятия будет направлено 77,8 тыс. тонн молока товарностью 90%.

Надой на одну корову составит 6538 килограммов молока (+377 кг к уровню 2019 года), численность молочных коров увеличится до 13230 голов.

Темп роста валовой продукции животноводства составит 105,6%, производство крупного рогатого скота ожидается на уровне 7 тыс. тонн.

Совершенствование технологии кормления и содержания крупного рогатого скота позволит увеличить среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме до 740 граммов.

Плановое задание по производству мяса свиней в 2020 году – 8632 тонны (105,3% к уровню 2019 года). Среднесуточный привес свиней составит 700 г.

В 2020 году планируется произвести 21 млн. штук яиц (109,9% к уровню 2019 года).





Жилье для многодетных

В 2020 году прогнозируемый объем строительно-монтажных работ в сумме 10 500 тысяч рублей планируется обеспечить на нескольких объектах строительства. Это водоснабжение городского поселка Мир, жилищное строительство, модернизация улицы Первомайская в городском поселке Мир, реконструкция инженерных сетей от котельной Мирского спиртзавода ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» до Мирской горпоселковой больницы и УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж», торговый объект по улице Гагарина в городском поселке Кореличи ООО «Санта Ритейл», ветроэнергетическая станция мощностью 2,5 МВт в районе агр. Луки, зернохранилище силосного типа вместимостью 3000 тонн вблизи агр. Райца сельскохозяйственного производственного кооператива «Свитязянка-2003», инженерные сети и коммуникации, объекты РУП «Гродноэнерго» и прочие объекты.

Планируемый объем ввода жилья за счет всех источников финансирования составит 2,5 тыс. кв. м., в том числе в сельхозорганизациях – 0,570 тыс. кв. м.

Значительное внимание при реализации жилищной программы будет уделено обеспечению жильем многодетных семей. Предусматривается строительство жилья для 24 семей данной категории, из которых 9 семьями ведется строительство индивидуальных жилых домов с господдержкой, 15 семей – строительство квартир в многоквартирном жилом доме. В 2020 году планируется сдать в эксплуатацию 14 квартир.





Туристические услуги на экспорт

На долю Кореличского района приходится 0,3% от общего объема экспорта товаров Гродненской области, 0,1% – экспорта услуг. Продукция поставляется в 8 стран, при этом в Российскую Федерацию – 9,2% от всех экспортных поставок, в Казахстан – 84,1%.

Предприятиями района на постоянной основе ведется работа по расширению географии поставок продукции и освоению новых рынков сбыта. По прогнозным данным темп роста экспорта товаров составит 103,4% к уровню 2019 года с учетом сложившихся поставщиков и рынков сбыта.

В 2020 году прогнозируемый темп роста экспорта услуг организациями коммунальной формы собственности и юридическими лицами без ведомственной подчиненности составит 105,3%.

Основная доля экспорта услуг по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и без ведомственной подчиненности, будет обеспечена за счет ООО «Викос» (транспортные услуги, прочие деловые услуги), ЧТУП «Пузата хата-Мир», ООО «МирумГрад» (туристические услуги).





Инвестиции из Литвы и Украины

В 2020 году ожидается, что в экономику района будет вложено инвестиций в сумме 37710 тыс. рублей или 100,1% к аналогичному периоду прошлого год.

Основными производственными инвестиционными проектами, планируемыми к реализации в 2020 году являются строительство зерносушильного комплекса д. Полоная и строительство здания для выращивания молодняка КРС на МТФ «Полоная» СПК «Маяк-Заполье», строительство зернохранилища силосного типа и силосов в СПК «Свитязянка-2003».

Для предоставления инвесторам готовятся две промышленные площадки, оборудованные производственной инфраструктурой общей площадью 3,9 га, для реализации проектов по созданию объектов производственного назначения.

Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе в сумме 50 тыс. долларов США в 2020 году предполагается за счет практической реализации проекта по установке ветроэнергетических установок реализации ООО «Энвиенто», созданного с участием литовского капитала (ЗАО «ЭНГА» Литва). Незначительные поступления составят реинвестиции украинского капитала в производство пищевых добавок (СООО «Кейджен»).





40 новых рабочих мест

Численность занятого в экономике населения в январе-июле 2019 г. составила 8546 человек. Вследствие сокращения численности населения и трудовых ресурсов предполагается, что численность занятого населения района к концу 2020 года будет находиться в пределах 8,4 тыс. человек. Уровень безработицы прогнозируется в пределах до 1% к численности экономически активного населения.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2020 году составит 808,5 рублей и увеличится к уровню 2019 года на 5%.

Стабилизации ситуации на рынке труда будет способствовать создание 40 новых рабочих мест и трудоустройство на них граждан.





Направленность бюджета — социальная

На заседании исполкома заслушан и принят проект районного бюджета на 2020 год, с которым ознакомил участников заседания начальник финансового отдела райисполкома Иван Дорошенко. Как и в предыдущие годы, сохранена социальная направленность бюджета. В составе расходов бюджета района 75,1% приходится на расходы организаций социальной сферы. Так, на здравоохранение запланированы расходы в сумме 8,5 млн рублей, на финансирование учреждений и мероприятий образования – 13,3 млн рублей. На мероприятия в области социальной политики предусматривается 1,5 млн рублей, на физическую культуру и спорт — 0,3 млн рублей, на содержание учреждений культуры, проведение мероприятий в области культуры — 1,9 млн рублей.

Инна ЛЕЙКО