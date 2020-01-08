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Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

08.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Достичь экспорта товаров в размере 103,4%, экспорта услуг — 105,3%, производства промышленной продукции — 108,6%, сельскохозяйственной продукции — 106,2% — такие задачи поставлены перед Кореличским районом на 2020 год на заседании районного исполнительного комитета.

Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

Ставка — на лен

Производство промышленной продукции в 2020 году достигнет 108,6% к уровню 2019 года. Об этом сообщил на заседании районного исполнительного комитета заместитель председателя Кореличского райисполкома Игорь Лазаревич.

ОАО «Кореличи-Лен», занимающее наибольший удельный вес в объеме промышленного производства района (около 46,6%), в 2020 году планирует увеличить объемы производства на 18,9% к уровню 2019 года за счет более полной загрузки производственных мощностей и углубленной переработки льна.
Кореличское РУП ЖКХ планирует рост производства продукции промышленного характера на 101,5% за счет подключения новых потребителей ТЭР, незначительного увеличения объемов по осуществляемым другим видам деятельности.

Кореличским унитарным коммунальным предприятием бытового обслуживания населения будет достигнут рост производства на 1% за счет увеличения выпуска швейных изделий.

В 2020 году ОАО «Кореличская сельхозтехника» объем промышленного производства увеличит на 1% за счет оказываемых услуг промышленного характера по ремонту сельскохозяйственной техники.

Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

Молоко со знаком «плюс»

– Планы будущего базируются на основе наших достижений, того, что нам удалось сделать в 2019 году, — подчеркнул заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич. — В минувшем году удалось сохранить положительные тенденции в развитии сельского хозяйства.

В 2019 году сельскохозяйственными организациями Кореличского района произведено 106186 тонн зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, удельный вес в производстве Гродненской области составляет 8,9%. Получено 9528 тонн маслосемян рапса, удельный вес в производстве Гродненской области — 5,8%. Реализовано скота и птицы на убой 13254 тонны, удельный вес района — 5,3%. Произведено молока 74444 тонны, удельный вес района — 6,5%.

Важнейшей задачей развития сельского хозяйства в 2020 году является повышение эффективности производства. Достижение поставленной задачи в 2020 году будет характеризоваться темпом роста производства валовой продукции сельского хозяйства на уровне 106,2%.

В 2020 году планируется собрать 105 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур без кукурузы (темп роста составит 108%). Рост объемов производства будет обеспечен за счет увеличения урожайности зерновых и зернобобовых культур до 51,1 центнера с гектара (+2,6 ц/га к уровню 2019 года).

Производство сахарной свеклы ожидается на уровне 229 тыс. тонн, темп роста к уровню 2019 года – 102%. При этом урожайность корнеплодов составит 645 ц/га, что выше уровня 2019 года на 13 ц.

Планируется произвести 10 тыс. тонн картофеля или 105,4% к уровню 2019 года с урожайностью 342 ц/га (+13 ц/га к уровню 2019 года).

Производство маслосемян рапса планируется в объеме 8 тыс. тонн, средняя урожайность составит 31,8 ц/га (+2,5 ц/га к уровню 2019 года). Объем посевных площадей сохранится на уровне 2019 года.

Производство молока сельскохозяйственными организациями планируется обеспечить в объеме 86,5 тыс. тонн (106,5% к уровню 2019 года). На перерабатывающие предприятия будет направлено 77,8 тыс. тонн молока товарностью 90%.

Надой на одну корову составит 6538 килограммов молока (+377 кг к уровню 2019 года), численность молочных коров увеличится до 13230 голов.

Темп роста валовой продукции животноводства составит 105,6%, производство крупного рогатого скота ожидается на уровне 7 тыс. тонн.

Совершенствование технологии кормления и содержания крупного рогатого скота позволит увеличить среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме до 740 граммов.

Плановое задание по производству мяса свиней в 2020 году – 8632 тонны (105,3% к уровню 2019 года). Среднесуточный привес свиней составит 700 г.

В 2020 году планируется произвести 21 млн. штук яиц (109,9% к уровню 2019 года).

Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

Жилье для многодетных

В 2020 году прогнозируемый объем строительно-монтажных работ в сумме 10 500 тысяч рублей планируется обеспечить на нескольких объектах строительства. Это водоснабжение городского поселка Мир, жилищное строительство, модернизация улицы Первомайская в городском поселке Мир, реконструкция инженерных сетей от котельной Мирского спиртзавода ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» до Мирской горпоселковой больницы и УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж», торговый объект по улице Гагарина в городском поселке Кореличи ООО «Санта Ритейл», ветроэнергетическая станция мощностью 2,5 МВт в районе агр. Луки, зернохранилище силосного типа вместимостью 3000 тонн вблизи агр. Райца сельскохозяйственного производственного кооператива «Свитязянка-2003», инженерные сети и коммуникации, объекты РУП «Гродноэнерго» и прочие объекты.

Планируемый объем ввода жилья за счет всех источников финансирования составит 2,5 тыс. кв. м., в том числе в сельхозорганизациях – 0,570 тыс. кв. м.

Значительное внимание при реализации жилищной программы будет уделено обеспечению жильем многодетных семей. Предусматривается строительство жилья для 24 семей данной категории, из которых 9 семьями ведется строительство индивидуальных жилых домов с господдержкой, 15 семей – строительство квартир в многоквартирном жилом доме. В 2020 году планируется сдать в эксплуатацию 14 квартир.

Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

Туристические услуги на экспорт

На долю Кореличского района приходится 0,3% от общего объема экспорта товаров Гродненской области, 0,1% – экспорта услуг. Продукция поставляется в 8 стран, при этом в Российскую Федерацию – 9,2% от всех экспортных поставок, в Казахстан – 84,1%.

Предприятиями района на постоянной основе ведется работа по расширению географии поставок продукции и освоению новых рынков сбыта. По прогнозным данным темп роста экспорта товаров составит 103,4% к уровню 2019 года с учетом сложившихся поставщиков и рынков сбыта.

В 2020 году прогнозируемый темп роста экспорта услуг организациями коммунальной формы собственности и юридическими лицами без ведомственной подчиненности составит 105,3%.

Основная доля экспорта услуг по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и без ведомственной подчиненности, будет обеспечена за счет ООО «Викос» (транспортные услуги, прочие деловые услуги), ЧТУП «Пузата хата-Мир», ООО «МирумГрад» (туристические услуги).

Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

Инвестиции из Литвы и Украины

В 2020 году ожидается, что в экономику района будет вложено инвестиций в сумме 37710 тыс. рублей или 100,1% к аналогичному периоду прошлого год.

Основными производственными инвестиционными проектами, планируемыми к реализации в 2020 году являются строительство зерносушильного комплекса д. Полоная и строительство здания для выращивания молодняка КРС на МТФ «Полоная» СПК «Маяк-Заполье», строительство зернохранилища силосного типа и силосов в СПК «Свитязянка-2003».

Для предоставления инвесторам готовятся две промышленные площадки, оборудованные производственной инфраструктурой общей площадью 3,9 га, для реализации проектов по созданию объектов производственного назначения.

Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе в сумме 50 тыс. долларов США в 2020 году предполагается за счет практической реализации проекта по установке ветроэнергетических установок реализации ООО «Энвиенто», созданного с участием литовского капитала (ЗАО «ЭНГА» Литва). Незначительные поступления составят реинвестиции украинского капитала в производство пищевых добавок (СООО «Кейджен»).

Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

40 новых рабочих мест

Численность занятого в экономике населения в январе-июле 2019 г. составила 8546 человек. Вследствие сокращения численности населения и трудовых ресурсов предполагается, что численность занятого населения района к концу 2020 года будет находиться в пределах 8,4 тыс. человек. Уровень безработицы прогнозируется в пределах до 1% к численности экономически активного населения.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2020 году составит 808,5 рублей и увеличится к уровню 2019 года на 5%.

Стабилизации ситуации на рынке труда будет способствовать создание 40 новых рабочих мест и трудоустройство на них граждан.

Жилье для многодетных, туруслуги на экспорт, литовские инвестиции. Планы на 2020 год наметили на заседании Кореличского райисполкома

Направленность бюджета — социальная

На заседании исполкома заслушан и принят проект районного бюджета на 2020 год, с которым ознакомил участников заседания начальник финансового отдела райисполкома Иван Дорошенко. Как и в предыдущие годы, сохранена социальная направленность бюджета. В составе расходов бюджета района 75,1% приходится на расходы организаций социальной сферы. Так, на здравоохранение запланированы расходы в сумме 8,5 млн рублей, на финансирование учреждений и мероприятий образования – 13,3 млн рублей. На мероприятия в области социальной политики предусматривается 1,5 млн рублей, на физическую культуру и спорт — 0,3 млн рублей, на содержание учреждений культуры, проведение мероприятий в области культуры — 1,9 млн рублей.

Инна ЛЕЙКО

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Теги: Гродно
 
 
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Достичь экспорта товаров в размере 103,4%, экспорта услуг — 105,3%, производства промышленной продукции — 108,6%, сельскохозяйственной продукции — 106,2% —
 
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