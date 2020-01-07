На вокзале в Бресте мужчина выложил деньги из портмоне - и забыл их забрать. Но сразу нашлись желающие

Источник материала: Tut.by

В Бресте мужчина лишился по неосторожности немалой суммы — ее, похоже, украла у него женщина с младенцем. Подробности рассказали в МВД.

Житель Ивацевичей вернулся из командировки и ожидал поезда на станции «Брест-Центральный». Мужчина несколько суток не спал и был рассеянным. В какой-то момент он искал в портмоне сим-карту, выложил на сиденье деньги — и забыл положить их обратно. Это заметила женщина с младенцем, которая сидела на другом краю скамейки. Когда пассажир ушел, она положила ребенка на купюры — якобы поправить ему одежду, — и забрала их.

Потерпевший только дома обнаружил пропажу 100 евро и 35 рублей и обратился в милицию. Он был уверен, что деньги исчезли именно в зале ожидания.

Благодаря записи камеры видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемой в краже.