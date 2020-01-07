Проводится сбор пожеланий по вопросам существующей практики и предложений по совершенствованию мер административной ответственности

В состав названной комиссии вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители Парламента, а также научного сообщества.
В рамках работы комиссии осуществляется изучение как мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, так и граждан, и субъектов хозяйствования.
Сбор пожеланий по вопросам существующей практики и предложений по совершенствованию мер административной ответственности, а также иллюстрирующих их примеров и жизненных ситуаций, осуществляется Национальным центром правовой информации.
Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.
Предложения можно направлять до 24 января 2020 г.:
- в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;
- в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ;
- по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
- с помощью аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter.
Обращаем ваше внимание!
Направленные в НЦПИ в рамках деятельности комиссии предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».
http://www.prokuratura.gov.by