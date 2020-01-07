Проводится сбор пожеланий по вопросам существующей практики и предложений по совершенствованию мер административной ответственности

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В состав названной комиссии вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители Парламента, а также научного сообщества.

В рамках работы комиссии осуществляется изучение как мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, так и граждан, и субъектов хозяйствования.

Сбор пожеланий по вопросам существующей практики и предложений по совершенствованию мер административной ответственности, а также иллюстрирующих их примеров и жизненных ситуаций, осуществляется Национальным центром правовой информации.

Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.

Предложения можно направлять до 24 января 2020 г.:

- в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси;

- в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ;

- по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

- с помощью аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter.

Обращаем ваше внимание!

Направленные в НЦПИ в рамках деятельности комиссии предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

http://www.prokuratura.gov.by