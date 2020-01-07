В Жодино вынесли приговор бывшему борисовскому участковому, который фальсифицировал материалы дел

Источник материала: Tut.by

В суде Жодино закончился процесс над бывшим участковым из Борисова Евгением Салощенко, которого в прошлом году уволили из милиции за должностные нарушения. Суд признал бывшего лейтенанта милиции виновным в злоупотреблении властью и служебным положением и приговорил к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года, сообщает «Радыё Свабода».

Также бывшему милиционеру назначили штраф в 300 базовых величин и 5 лет запретили занимать ответственные должности. Евгений Салощенко вину признал полностью и после суда сказал, что обжаловать приговор не будет.

Евгений Салощенко служил участковым на участке в центре Борисова. В уголовном деле, которое в прошлом году было против него возбуждено, фигурируют около 20 административных дел, заведенных на борисовчан. По материалам дела, в течение 2018−2019 годов «в корыстных целях и из другой заинтересованности» бывший участковый подделывал материалы дел, вносил в них фиктивные сведения и на этом основании принимал незаконные решения относительно судеб граждан — это «повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и государственным интересам».

На оглашение приговора бывшему участковому пришли несколько его бывших коллег.