В Беларуси проживают более 380 человек в возрасте старше ста лет — Костевич

Источник материала: Вороновская газета





Минск — лидер по количеству долгожителей в Беларуси, а всего в стране их насчитывается более 380 человек. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, которая приехала в Республиканский интернат ветеранов войны и труда на 100-летний юбилей Надежды Лесниковой, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня в республике проживают 382 человека, которым сто и более лет», — сказала министр. При этом Минск может похвастаться наибольшим числом долгожителей — их в столице 68.

Ирина Костевич отметила, что государство принимает различные меры для создания достойных условий жизни людей пожилого и преклонного возраста, прежде всего тех, которые сами не могут позаботиться о себе. Среди инструментов помощи министр перечислила услуги социальных работников, социальный патронат, сеть домов-интернатов. «Сегодня мы как раз в таком доме-интернате, где проживают 99 человек. То, что их средний возраст — 90 лет, говорит о том, что здесь созданы хорошие условия. И мы стремимся, чтобы эти условия прежде всего были приближены к домашним, чтобы были тепло, уют и внимание, — подчеркнула Ирина Костевич. — Каждый день рождения встречаем вместе за чашкой чая, стараемся привести сюда с концертами нашу молодежь, ребята из школ активно отзываются. Это здорово, когда есть связь поколений, старшие могут поделиться опытом, показать пример того, к чему стремиться, как относиться к окружающему миру. Общаясь с нашими пожилыми в доме-интернате, можно убедиться: секрет долголетия заключается в любви к жизни и людям».

Особым вниманием сегодня была окружена ветеран войны и труда Надежда Митрофановна Лесникова. Уроженка Гомеля, в 1940 году она была направлена в Кишинев, где работала на железной дороге по своей специальности телефонисткой. Здесь ее и застала война. В 1942 году девушку направили в штаб Северо-Кавказского фронта телеграфисткой. Будучи сержантом в группе военных связистов, в 1943 году Надежда Лесникова участвовала в историческом событии — Тегеранской конференции участников антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритании. В копилке наград ветерана — ордена и медали СССР за самоотверженный труд и воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. И после Победы, уже в мирное время она была и остается таким примером доброты и жизнелюбия, что никакие годы не затмевают эту внутреннюю красоту.

«Надежда Митрофановна имеет ряд орденов и медалей за самоотверженный труд, безупречную военную службу в тылу. И таких людей у нас в стране 1,6 тыс. Ветеранов Великой Отечественной войны — 5,5 тыс. человек. Увы, с каждым годом их становится все меньше», — добавила Ирина Костевич. Она напомнила, что в этом году, который ознаменован празднованием 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пострадавшим от ее последствий, ветеранам и участникам будет выплачена единовременная материальная помощь. «Кроме того, сегодня мы приходим к каждому ветерану, чтобы изучить потребность в дополнительной помощи и оказать ее. Где-то это ремонт, где-то уборка, где-то работа с огородом и т.д. Приглашаем школьников к этим мероприятиям. Но важно то, что мы делаем это не только в юбилейные даты, а дарим заботу и внимание нашим ветеранам и пожилым постоянно», — заключила министр труда и соцзащиты.

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