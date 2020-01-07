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В Брестской области за продукты с подворья с пенсионерами расплачивались фальшивыми деньгами
08.01.2020 16:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В декабре в Брестской области в двух случаях за сельхозпродукцию с пенсионерами рассчитались поддельными 20-рублевыми купюрами. Об этом
В конце декабря 2019 года в милицию Бреста обратилась пенсионерка. Она покупала яблоки у мужчины, и тот дал ей сдачу в том числе и 20-рублевой купюрой. Когда женщина попыталась рассчитаться ею в магазине, кассир усомнилась в подлинности купюры. Ее сомнения оказались обоснованными — милиция изъяла деньги для экспертизы.
В ходе проверки выяснилось, что сдачу фальшивой купюрой женщине вручил 63-летний пенсионер, житель Брестского района. Как пояснил мужчина милиции, 20-рублевую купюру он получил от неизвестного на рынке при расчете за яблоки.
Аналогичная ситуация произошла и с другой пенсионеркой в конце декабря. Брестчанка предъявила к обмену 20 белорусских рублей, вызвавшие сомнение в подлинности у сотрудника банка. Купюру также изъяли.
Как пояснила женщина, эту купюру она получила в конце сентября на рынке в Бресте в качестве расчета за сельскохозяйственную продукцию. О том, что деньги могут быть поддельными, она и не догадывалась.
Как рассказали эксперты, и в первом, и во втором случае «денежный билет был выполнен способом цветной электрофотографии, защитная нить и водяной знак имитированы».
Проводится проверка.
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Как рассказали эксперты, и в первом, и во втором случае «денежный билет был выполнен способом цветной электрофотографии, защитная нить и водяной знак имитированы».
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