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В Брестской области за продукты с подворья с пенсионерами расплачивались фальшивыми деньгами

08.01.2020 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре в Брестской области в двух случаях за сельхозпродукцию с пенсионерами рассчитались поддельными 20-рублевыми купюрами. Об этом рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.


Александра Квиткевич, TUT.BY

В конце декабря 2019 года в милицию Бреста обратилась пенсионерка. Она покупала яблоки у мужчины, и тот дал ей сдачу в том числе и 20-рублевой купюрой. Когда женщина попыталась рассчитаться ею в магазине, кассир усомнилась в подлинности купюры. Ее сомнения оказались обоснованными — милиция изъяла деньги для экспертизы.

В ходе проверки выяснилось, что сдачу фальшивой купюрой женщине вручил 63-летний пенсионер, житель Брестского района. Как пояснил мужчина милиции, 20-рублевую купюру он получил от неизвестного на рынке при расчете за яблоки.

Аналогичная ситуация произошла и с другой пенсионеркой в конце декабря. Брестчанка предъявила к обмену 20 белорусских рублей, вызвавшие сомнение в подлинности у сотрудника банка. Купюру также изъяли.

Как пояснила женщина, эту купюру она получила в конце сентября на рынке в Бресте в качестве расчета за сельскохозяйственную продукцию. О том, что деньги могут быть поддельными, она и не догадывалась.

Как рассказали эксперты, и в первом, и во втором случае «денежный билет был выполнен способом цветной электрофотографии, защитная нить и водяной знак имитированы».

Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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Как рассказали эксперты, и в первом, и во втором случае «денежный билет был выполнен способом цветной электрофотографии, защитная нить и водяной знак имитированы».
 
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