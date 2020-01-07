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«Мужчины лежали на полу, Елена сидела в кресле». Версии странной смерти трех человек в квартире в Гродно

08.01.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 3 января в Гродно в доме на улице Пушкина нашли три тела в стадии разложения. Это была семья Кониных — 65-летние супруги Елена и Николай и их 38-летний сын Сергей. Погибших уже похоронили, однако соседи до сих пор обсуждают случившееся и говорят о двух версиях произошедшего: причиной трагедии мог стать контрафактный алкоголь или ядовитые грибы.


Фото: социальные сети

По словам жителей дома, супружескую пару последний раз видели утром 24 декабря.

 — А потом они перестали появляться во дворе, хотя практически каждый день ходили то в магазин, то на почту, то просто гуляли. Мы еще с соседкой покумекали, мол, где это, интересно, Лена с Колей. Но подумали, что уехали на родину. Они ж из России сами, из Иванова. Николай был военным, служил в Германии одно время, потом в Гродно перевели. Никто особо не забил тревогу: мало ли, люди на Новый год к родственникам поехали, — говорит одна из соседок семьи.

Заволновались жители дома только когда почувствовали в подъезде трупный запах. Соседка по лестничной клетке вызвала милицию, сотрудники вскрыли дверь в квартиру — и обнаружили три трупа в стадии разложения.


Николай с сыном Сергеем. Фото: социальные сети

Сосед Кониных Юрий был понятым. Он одним из первых увидел квартиру, где произошла трагедия. Мужчина говорит, что Николай и Сергей лежали на полу, а Елена сидела в кресле. Везде были рассыпаны таблетки, на столе стояла бутылка с алкоголем и тарелки с едой, в одной из которых были грибы.

Юрий сразу уточняет: семья Кониных не была асоциальной.

 — Они в этом доме жили больше 30 лет. Я с Сергеем дружил, мы росли вместе. Толковый парень был. Работал сварщиком. Не скажу, что он выпивал. Как все — мог на праздники, например. Валяющимся на улице его точно никто не видел.

Еще одна соседка Елена Николаевна, которая дружила с Еленой Кониной, говорит, что супруги были всегда опрятно одеты, вместе ходили по магазинам, ездили на дачу.

 — Николай — бывший военный. После того, как закончил службу, вместе с женой работал на «Химволокно», а когда они вышли на пенсию, то стали активно заниматься дачей. Лена выращивала цветы, около подъезда что-то сажала, всегда улыбчивая, нарядно одетая, ухоженная, забежит, спросит, надо ли что-то в магазине купить. И идет с Николаем за ручку. В общем, нормальная, хорошая, простая семья. Жили, работали, растили сыновей. Лена и Коля были всю жизнь работящими, потом получали пенсии. Их сын Сергей говорил мне, что хорошо зарабатывает. Часть денег бывшей сожительнице отдавал. Ребенка ее содержал. Но с той семьей не жил, жил с родителями. Для нас стало шоком, что такое произошло именно с ними. Эта семья с каким-то «левым» алкоголем никак не ассоциируется. Но на столе была бутылка, да. Говорят, какое-то спиртное с ментоловым вкусом. Это странно, потому что Лена всегда щепетильно выбирала продукты, поэтому ходили они с Колей в три разных магазина: что-то купить там, что-то — здесь. И чтобы они какой-то алкоголь где-то с рук купили — даже представить не могу себе.


Фото: TUT.BY

Женщина общается со старшим сыном погибших Юрием и говорит, что результатов экспертизы у родственников пока нет. Поэтому остается только гадать о версиях случившегося. Их у соседей две: некачественный алкоголь и отравление грибами.

 — Сергей любил ходит в лес. Осень — несет мешок с грибами. Смеется: «Вот маме работа будет». Но остается непонятным, почему они не вызвали скорую, если отравились и стало плохо. Не успели? Боялись, что были выпившие? Ну так это не преступление, — говорит Елена Николаевна.

Соседи говорят, что вначале предполагали, конечно, и утечку газа — дом-то старый. Но специалисты, по их словам, все проверили и версия эта не подтвердилась.

Ранее, СК сообщал, что по данному факту проводится проверка: с места происшествия изъяты медицинские препараты, бутылки из-под спиртного, по которым будут проводить различных исследования, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Теги: Гродно
 
 
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Соседи вначале предполагали, конечно, и утечку газа - дом-то старый. Но специалисты, по их словам, все проверили и версия эта не подтвердилась.
 
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