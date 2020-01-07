Постояльцев Рогинской больницы сестринского ухода посетили профсоюзные лидеры и представители духовенства

Источник материала: Газета Авангард

Рождество – великий православный праздник и хороший повод творить добрые дела, проявлять милосердие, внимание и заботу о ближних.





С подарками и угощениями в гости к постояльцам Рогинской больницы сестринского ухода наведались председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич, протоиерей Сергий Пешко и иерей Александр Асадчий. Они пообщались с пациентами больницы, поговорили о делах насущных, выслушали каждого, поддержали добрым словом и своим участием и, конечно же, порадовали стариков сладкими угощениями.





Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Татьяны Бурнышевой