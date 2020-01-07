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Постояльцев Рогинской больницы сестринского ухода посетили профсоюзные лидеры и представители духовенства

08.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Рождество – великий православный праздник и хороший повод творить добрые дела, проявлять милосердие, внимание и заботу о ближних.

Постояльцев Рогинской больницы сестринского ухода посетили профсоюзные лидеры и представители духовенства

С подарками и угощениями в гости к постояльцам Рогинской больницы сестринского ухода наведались председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, председатель райкома профсоюза работников  образования и науки Нина Ананич, протоиерей Сергий Пешко и иерей Александр Асадчий. Они пообщались с пациентами больницы, поговорили о делах насущных, выслушали каждого, поддержали добрым словом и своим участием и, конечно же, порадовали стариков сладкими угощениями.

Постояльцев Рогинской больницы сестринского ухода посетили профсоюзные лидеры и представители духовенства
Постояльцев Рогинской больницы сестринского ухода посетили профсоюзные лидеры и представители духовенства

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Татьяны Бурнышевой

 
 
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Рождество – великий православный праздник и хороший повод творить добрые дела, проявлять милосердие, внимание и заботу о ближних. С подарками и...
 
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