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«Пожар двигателя не причина падения, а следствие чего-то». Эксперты о крушении украинского самолета

08.01.2020 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту рухнул у тегеранского аэропорта. Это был Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Лайнер летел из Тегерана в Киев, выживших нет. Что могло стать причиной катастрофы, что это за самолет и как часто такими летают белорусы?

Что за самолет потерпел крушение?

Boeing 737−800, который 8 января 2020 года летел по маршруту Тегеран — Киев, — 2016 года выпуска. Авиакомпания купила его новым. Всего у МАУ было 20 таких самолетов, а весь авиапарк насчитывает 40 бортов. То есть большинство самолетов авиакомпании — именно Boeing 737−800.

Boeing 737−800 — это самый распространенный самолет в мире. По словам Александра Ланецкого, авиаэксперта и директора литовской консалтинговой компании Friendly Avia Support, их произведено около 12 тысяч. Эти самолеты используют лоукосты Ryanair, Norwegian Air Shuttle, Pegasus Airlinesс. У «Белавиа» — семь таких бортов.

Проверяли ли самолет до полета?

Самолет прошел плановое техобслуживание 6 января.

— Там детально проверяются системы самолета, и этой проверке можно доверять, так работают все компании, это регламент, который обязывает выполнять производитель, — рассказывает Александр Ланецкий.

Эксперт отмечает, что перед каждым вылетом самолет проходит дополнительную проверку: включается компьютер, проверяется вся система, также самолет обходят, проверяют, чтобы не было повреждений, потёков масла.

Как часто белорусы летают МАУ?

Несмотря на то, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации прекратила полеты в Минск, белорусы довольно часто ею летали. Мы пользовались услугами этой авиакомпании для транзитных перелетов — через Киев в страны Европы, Грузию, Индию, Китай, Канаду, США.

Александр Ланецкий озвучивает статистику: в 2019 году около 150 тысяч белорусов, которые приехали наземным транспортом, вылетели из аэропорта «Борисполь». Логично, что многие из них летели МАУ.

Почему на борту было так много канадцев и иранцев?

По предварительным данным, на борту Тегеран — Киев были 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, из Украины было два пассажира и 9 членов экипажа, 10 человек из Швеции, 4 из Афганистана, по 3 из Германии и Великобритании. Белорусов в самолете не было. Позже стало известно, что два человека не сели на рейс Тегеран — Киев.

Алексанр Ланецкий рассказывает, что МАУ известна своими транзитными авиарейсами. Пассажиры летят до Киева, а там пересаживаются на другие рейсы, в том числе в Европу. То есть вполне вероятно, что Киев для пассажиров был местом пересадки.

Из-за чего могла произойти катастрофа?

Сервис Flightradar24 сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 по минскому времени 8 января, через две минуты борт перестал передавать данные.

Сейчас никто не сможет точно сказать, из-за чего произошла катастрофа. Иранские власти заявили, что причиной крушения стала техническая неисправность. Посольство Украины в Иране на своем сайте сообщило, что причины катастрофы сейчас изучает комиссия и любые заявления о том, почему это произошло, не носят официального характера.

Авиаэксперт из России экс-конструктор опытно-конструкторского бюро «Сухой» Вадим Лукашевич отмечает, что сейчас нельзя исключать ни одну из версий катастрофы. Если рассматривать версию о том, что загорелся двигатель, то надо понимать, что это происходит очень редко и такой пожар обычно не приводит к катастрофическим последствиям.

— Есть видео, где самолет падает под достаточно серьезным углом — 20−25 градусов. Значит, что он уже неуправляем. Пожар двигателя к этим вещам, как правило, не приводит. Чтобы пожар двигателя привел к падению самолета, нужно стечение маловероятных ситуаций, но сейчас нельзя ничего исключать.

На случай пожара в двигателе есть противопожарная система, которая этот двигатель глушит, и у самолета есть возможность вернуться в аэропорт вылета. Самолет Тегеран — Киев в момент падения был на высоте более 2 тысяч метров. По словам Вадима Лукашевича, даже на такой высоте есть возможность вернуться назад. При этом пожар двигателя может быть инициирован как технической причиной, так и внешним воздействием.

— Самолет падает — и достаточно круто. Это в общем- то нестандартная ситуация. С моей точки зрения, пожар двигателя — это не причина падения самолета. Это следствие чего-то, что произошло на борту и вызвало пожар двигателя. И здесь одна из версий — поражение ракетой. Если говорить о маловысотном переносном зенитно-ракетном комплексе, то цель высотой до 4 км им можно сбить. Такие комплексы, как правило, имеют инфракрасную головку самонаведения и наводятся на двигатель.

Собеседник обращает внимание, что пока неясно, что в момент произошедшего говорили пилоты, и ответ на этот вопрос даст расшифровка записей с черных ящиков.

— Самолет же не взорвался мгновенно, он падал с высоты два километра, пилоты должны были что-то говорить диспетчеру. Если это просто пожар двигателя, то должны были так и сообщить на землю, или, если в них попала ракета, то был хлопок, толчок — они должны были об этом сказать.

Александр Ланецкий объясняет, что расследовать катастрофу будет международная комиссия.

— Там будет Украина, Иран, страны производители — это США, Франция. Скорее всего, в комиссии будут представители от Канады, так как в катастрофе погибло много их граждан, там будет Австралия, так как у них в последнее время самый большой опыт расследования таких инцидентов.

Должен ли Иран закрыть воздушное пространство?

3 января США нанесли четыре ракетных удара по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал-майор Касем Сулеймани, который прилетел в Ирак для консультаций с местными шиитскими группировками.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что удары были нанесены по его приказу, а Сулеймани он назвал «террористом номер один в мире», который «планировал неминуемые нападения» на американцев. Он также пригрозил ударом по 52 объектам в Иране в случае атаки на американцев.

Дочь Сулеймани пригрозила США скорой местью, а правительство Ирана объявило об отказе от последних ограничений в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и готовности нанести удар по американским военным объектам.

8 января, около 1.30 Иран выпустил более 10 баллистических ракет по американским объектам в Ираке.

По мнению Вадима Лукашевича, учитывая всю вышеописанную ситуацию, Тегеран должен был закрыть воздушное пространство для гражданских самолетов. Однако он этого не сделал. Тем не менее после катастрофы с украинским авиалайнером многие страны предупредили свои авиакомпании о возможной опасности полетов над Ираном и Ираком.

Как сообщают РИА «Новости», рекомендации не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливом для полетов гражданских воздушных судов России распространила Росавиация. Также полеты над Ираном и Ираком приостановили Air France, Lufthansa, «Сингапурские авиалинии», австралийская Qantas, China Airlines и Malaysia Airlines, Air Canada.

Авиакомпания «Белавиа» также временно будет облетать и Иран, и Ирак. Единственное направление, при котором самолеты авиакомпании проходят над этими территориями, — Минск — Дубай. Это чартерный рейс, самолет летает раз в неделю.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту рухнул у тегеранского аэропорта.
 
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