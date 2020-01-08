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Новый загс в Витебске уже строят, а установку памятника княгине Ольге обсудят с горожанами

09.01.2020 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполняющий обязанности главного архитектора Витебска Леонид Богданов рассказал порталу Vitebsk.biz о том, какие важные объекты будут строить в городе в ближайшее время.


Леонид Богданов. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Новый загс уже строят. И, если будут деньги, возведут уже в этом году

— Возле Центрального спорткомплекса на проспекте Людникова строится футбольный воздухоопорный манеж. Он будет соединен переходной галереей с основным зданием ЦСК, — сообщил Леонид Богданов. — Одна из частных фирм возводит торгово-спортивный центр на проспекте Строителей. В этом году планируется строительство большого дошкольного учреждения в Билево-3. Заканчивается стройка банно-оздоровительного комплекса на Чкалова.

По поводу загса в центре Витебска, появление которого вызвало столько споров у горожан, Богданов сообщил, что его уже строят:

— На улице Калинина строят Дворец торжественных обрядов. При условии бесперебойного финансирования завершить стройку планируется в этом году.

Напомним, в ноябре 2019 года власти заявили, что новый загс хотят построить к осени 2020 года, когда в Витебске пройдут «Дажынкі».

В декабре общественные активисты побывали на приеме у председателя горсовета депутатов Владимира Белевича. Главной темой обсуждения стало предполагаемое строительство Дворца бракосочетаний. Тогда глава местной законодательной власти заявил, что строительства загса в центре города в ближайших планах нет.

При этом почти три года назад Владимир Белевич сообщал журналистам, что строительство Дворца бракосочетаний начнется уже тогда, в 2017-м:

— Проект будущего Дворца бракосочетаний грандиозный, но все мы понимаем, что это требует больших затрат. Мы надеемся, что уже в этом году, кроме корректировки проекта, начнутся и сами строительно-монтажные работы.

О том, что в историческом центре Витебска построят Дворец бракосочетаний, местные власти говорят уже не первый год. Общественные активисты неоднократно обращались в разные инстанции, в том числе в Следственный комитет и прокуратуру, пытаясь доказать, что стройку начинать нельзя: это место — территория Нижнего замка, и она еще не исследована археологами.

Билево почти построили, начнут возводить Черемушки и Лучесу

В областном центре завершается возведение жилья на улице Ленинградской.

— Остается лишь благоустройство дворов. Для удобства будущих жильцов построили новый магазин «Веста», — сообщил Леонид Богданов.

На 90% закончили строительство микрорайона Билево. Однако здесь еще появится католический храм.

Микрорайон Черемушки застроят многоэтажками — на месте снесенного частного сектора.

Ведутся проектные работы по застройке еще одного нового жилого района — Лучеса. Он расположится с двух сторон Бешенковичского шоссе. Первые дома появятся возле торгового центра «Корона». Микрорайон будет таким же большим, как и Билево. Начало строительства запланировано в 2020 году.

Установку памятника княгине Ольге и стройку костела хотят вынести на общественное обсуждение

— Есть мысль установить памятник княгине Ольге, но место для него еще не определили, — отметил Леонид Богданов. — Вопрос, необходим ли такой монумент в Витебске, вынесут на общественное обсуждение.

Не отказываются власти и от идеи восстановить костел Святого Антония — практически на том же месте, где он находился раньше (напротив Ратуши).

— Реализация этого проекта зависит от его инициатора — католической церкви. Этот вопрос тоже вынесут на общественное обсуждение. Но если восстановят собор Святого Антония — в Витебске будет очередная красота. Это даст витеблянам и гостям города возможность увидеть великолепие архитектуры прошлых веков, — считает специалист.

 
Теги: Витебск
 
 
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Исполняющий обязанности главного архитектора Витебска Леонид Богданов рассказал о том, какие важные объекты будут строить в городе в ближайшее время.
 
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