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Новый загс в Витебске уже строят, а установку памятника княгине Ольге обсудят с горожанами
09.01.2020 08:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исполняющий обязанности главного архитектора Витебска Леонид Богданов
Новый загс уже строят. И, если будут деньги, возведут уже в этом году
— Возле Центрального спорткомплекса на проспекте Людникова строится
По поводу загса в центре Витебска, появление которого вызвало столько
— На улице Калинина строят Дворец торжественных обрядов. При условии бесперебойного финансирования завершить стройку планируется в этом году.
Напомним, в ноябре 2019 года власти
В декабре общественные активисты побывали на приеме у председателя горсовета депутатов Владимира Белевича. Главной темой обсуждения стало предполагаемое строительство Дворца бракосочетаний. Тогда глава местной законодательной власти заявил, что строительства загса в центре города в ближайших планах нет.
При этом почти три года назад Владимир Белевич
— Проект будущего Дворца бракосочетаний грандиозный, но все мы понимаем, что это требует больших затрат. Мы надеемся, что уже в этом году, кроме корректировки проекта, начнутся и сами строительно-монтажные работы.
О том, что в историческом центре Витебска построят Дворец бракосочетаний, местные власти говорят уже не первый год. Общественные активисты неоднократно обращались в разные инстанции, в том числе в
Билево почти построили, начнут возводить Черемушки и Лучесу
В областном центре завершается возведение жилья на улице Ленинградской.
— Остается лишь благоустройство дворов. Для удобства будущих жильцов построили новый магазин «Веста», — сообщил Леонид Богданов.
На 90% закончили строительство микрорайона Билево. Однако здесь еще появится
Микрорайон Черемушки застроят многоэтажками — на месте
Ведутся проектные работы по застройке еще одного нового жилого района — Лучеса. Он расположится с двух сторон Бешенковичского шоссе. Первые дома появятся возле торгового центра «Корона». Микрорайон будет таким же большим, как и Билево. Начало строительства запланировано в 2020 году.
Установку памятника княгине Ольге и стройку костела хотят вынести на общественное обсуждение
— Есть мысль установить памятник княгине Ольге, но место для него еще не определили, — отметил Леонид Богданов. — Вопрос, необходим ли такой монумент в Витебске, вынесут на общественное обсуждение.
Не отказываются власти и от идеи восстановить
— Реализация этого проекта зависит от его инициатора — католической церкви. Этот вопрос тоже вынесут на общественное обсуждение. Но если восстановят собор Святого Антония — в Витебске будет очередная красота. Это даст витеблянам и гостям города возможность увидеть великолепие архитектуры прошлых веков, — считает специалист.
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Исполняющий обязанности главного архитектора Витебска Леонид Богданов рассказал о том, какие важные объекты будут строить в городе в ближайшее время.
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