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Какие самые популярные и необычные имена давали малышам в 2019 году в Гродно? (+видео)

09.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Какие самые популярные и необычные имена давали малышам в 2019 году в Гродно? (+видео)

В 2019 году в городе Гродно было зарегистрировано 4017 новорожденных. Это на 338 малышей меньше, чем в 2018 году. Причем, мальчиков зарегистрировано на 159 больше, чем девочек. Впрочем, они лидировали и в 2018 году. Практически половина новорожденных областного центра зарегистрирована в отделе ЗАГСа Гродненского горисполкома, сообщает «Гродно Плюс».

НАДЕЖДА МИЛОСТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗАГС ГРОДНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА:

— В 2019 году в нашем отделе ЗАГСа мы зарегистрировали 22 двойни. Наибольшее количество зарегистрированных рождений – это первый, или второй ребёнок в семье. Однако, 280 малышей, зарегистрированных в отделе ЗАГС Гродненского горисполкома – это третий ребёнок в семье. Увеличилось также количество семей, у которых родился четвёртый, пятый, или шестой ребёнок. Их количество в 2019 году составило 70.

Что же касается популярности имён для новорождённых, то в 2019 году в Гродно по-прежнему среди мужских в числе лидеров — Артем, Максим, Михаил, Александр и Матвей. А вот такие популярные имена в 80-е годы прошлого века, как Борис, Виктор, Вячеслав, Геннадий, теперь встречаются крайне редко, всего один, два раза в год. Вместе тем в Гродно по-прежнему сохраняется мода на редкие, а порой и экзотические имена. В 2019 году в Гродно регистрировали мальчиков с такими именами как Арслан, Герард, Дариан, Илай, Климентий, Суфьян и Теодор. Что касается женских имён, то и здесь в списке лидеров на протяжении нескольких лет без изменений.

НАДЕЖДА МИЛОСТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗАГС ГРОДНЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА:

-Среди девочек вот уже несколько лет подряд не сдаёт позиции София и Софья, Ксения и Дарья. Часто регистрируются Анастасии, Миланы, Виктории, Алисы и Полины. Елена, Алёна, Анжелика и Виолетта встречаются всё реже.

Всё реже гродненцы стали называть новорождённых девочек и такими популярными именами 20 века, как Алеся, Ирина, Лариса, Наталия и Лидия. Зато давали такие имена, как Аян, Даниз, Дэллая, Лия, Тая и Ясмина. Но, как отмечают специалисты, всё же чаще всего для своих детей гродненцы выбирают исконно славянские имена.

Источник: Гродно Плюс

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Теги: Гродно
 
 
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В 2019 году в городе Гродно было зарегистрировано 4017 новорожденных. Это на 338 малышей меньше, чем в 2018 году. Причем,
 
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