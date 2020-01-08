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Прокуратура проверила аэродромы Гродненщины (в том числе и где проводят авиафестиваль). Есть нарушения
09.01.2020 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненская транспортная прокуратура проверила временные аэродромы и посадочные площадки в регионе и нашла нарушения, которые создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям или инцидентам, причинить вред жизни и здоровью людей,
Временные аэродромы и посадочные площадки предназначены для выполнения полетов на воздушных судах взлетной массой до 5700 кг (легкие, сверхлегкие воздушные суда, используемые в спортивных, учебно-тренировочных, обзорных целях, для охраны окружающей среды и патрулирования).
Например, на временном аэродроме «Каролино», где каждый год Гродно отпразднует свое 105-летие масштабным авиафестивалем">проводится авиафестиваль, в полосе воздушных подходов были искусственные препятствия, представляющие опасность для взлета, маневрирования и захода на посадку воздушных судов. Места стоянок судов не оборудованы заземляющими устройствами, не соблюдены предусмотренные авиационными правилами нормативы установки линии электропередачи, молниеотводов и вышек оператора сотовой связи.
Территорию аэродрома уже очистили от потенциально опасных предметов, а электрики также разработали документацию по прокладке кабельной линии взамен воздушной.
Газовики будут модернизировать систему молниезащиты. Прокуратура контролирует эти работы.
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Прокуратура проверила аэродромы Гродненщины (в том числе и где проводят авиафестиваль). Есть нарушения
Гродненская транспортная прокуратура нашла нарушения, которые создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям...
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