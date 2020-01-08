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Прокуратура проверила аэродромы Гродненщины (в том числе и где проводят авиафестиваль). Есть нарушения

09.01.2020 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненская транспортная прокуратура проверила временные аэродромы и посадочные площадки в регионе и нашла нарушения, которые создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям или инцидентам, причинить вред жизни и здоровью людей, сообщает Генпрокуратура.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Временные аэродромы и посадочные площадки предназначены для выполнения полетов на воздушных судах взлетной массой до 5700 кг (легкие, сверхлегкие воздушные суда, используемые в спортивных, учебно-тренировочных, обзорных целях, для охраны окружающей среды и патрулирования).

Например, на временном аэродроме «Каролино», где каждый год Гродно отпразднует свое 105-летие масштабным авиафестивалем">проводится авиафестиваль, в полосе воздушных подходов были искусственные препятствия, представляющие опасность для взлета, маневрирования и захода на посадку воздушных судов. Места стоянок судов не оборудованы заземляющими устройствами, не соблюдены предусмотренные авиационными правилами нормативы установки линии электропередачи, молниеотводов и вышек оператора сотовой связи.

Территорию аэродрома уже очистили от потенциально опасных предметов, а электрики также разработали документацию по прокладке кабельной линии взамен воздушной.

Газовики будут модернизировать систему молниезащиты. Прокуратура контролирует эти работы.

Аэродром Каролино — старейший в Беларуси. За годы существования он ни на день не прекращал своей работы. Впервые аэродром упоминается в 1910 году как место дислокации воздухоплавательной роты, а с 1912 года на нем размещался новый для того времени вид военной техники — самолеты. Участвовал аэродром и в боях Первой мировой и Великой Отечественной войн. В послевоенное время здесь базировались как военная, так и гражданская авиация. В настоящее время на территории аэродрома Каролино размещается база государственного спортивного учреждения «Гродненский областной аэроклуб».

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненская транспортная прокуратура нашла нарушения, которые создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям...
 
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