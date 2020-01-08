Более 1600 рейдов провела лесная охрана в период зимних праздников

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Так, в последнюю декаду декабря на автодорогах страны было выставлено 430 контрольных постов. Совместно с представителями иных ведомств (МВД, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и др.) было проверено 7663 автомобилей. В результате должностные лица государственной лесной охраны изъяли около десятка новогодних деревьев, перевозимых без разрешительных документов. Помимо этого было выявлено 9 случаев незаконных рубок деревьев и 39 случаев иных нарушений лесного и природоохранного законодательства. Всего по итогам рейдовых мероприятий составлено 32 административных протокола. При этом под особый контроль были также взяты участки заготовки новогодних деревьев (проверено 735 объектов).

Добавим, что борьба с «елочными браконьерами» велась, в том числе, с помощью средств фото- и видеофиксации. Всего в системе Минлесхоза насчитывается свыше 750 таких фотоловушек. Камеры устанавливаются для организации видеонаблюдения в лесном фонде, при этом периодически меняют свою дислокацию. Технические средства работают в режиме онлайн, мгновенно передавая снимки на мобильный телефон, что позволяет государственной лесной охране оперативно реагировать на нарушения и принимать необходимые меры. Средства фото- и видеофиксации могут длительное время работать в автономном режиме, они надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а разрешение камеры позволяет идентифицировать лица и регистрационные номера автомобилей нарушителей. О присутствии фотоловушек в лесу сообщается предупредительными знаками (аншлагами).

Отметим, что во многом именно благодаря использованию таких средств, а также значительным суммам штрафов за самовольную вырубку деревьев, количество «елочных браконьеров» с каждым годом уменьшается.

Фото носит иллюстративный характер

Пресс-служба Минлесхоза