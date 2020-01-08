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На базе РНПЦ «Кардиология» построят центр гибридной кардиохирургии
09.01.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В план реализации проектов, имеющих значение для инновационного развития страны, внесены дополнительные мероприятия, в том числе строительство центра гибридной кардиохирургии. Об этом говорится в постановлении Совмина, которое размещено на
В план внесено строительство на базе РНПЦ «Кардиология» центра гибридной кардиохирургии. Его планируют открыть в 2024 году.
Гибридные операции — это новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Это комбинация коронарного шунтирования (открытая хирургическая операция) со стентированием (рентгенэндоваскулярное вмешательство). Врачи совмещают два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента.
Первую гибридную операцию белорусские кардиохирурги
«Это будущее кардиохирургии в целом», — сказал тогда директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек.
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В план реализации проектов, имеющих значение для инновационного разивития страны, внесены дополнительные мероприятия. Об этом говорится в постановлении Совмина,...
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