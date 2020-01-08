На базе РНПЦ «Кардиология» построят центр гибридной кардиохирургии

Источник материала: Tut.by

В план реализации проектов, имеющих значение для инновационного развития страны, внесены дополнительные мероприятия, в том числе строительство центра гибридной кардиохирургии. Об этом говорится в постановлении Совмина, которое размещено на Национальном правовом портале .

В план внесено строительство на базе РНПЦ «Кардиология» центра гибридной кардиохирургии. Его планируют открыть в 2024 году.

Гибридные операции — это новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Это комбинация коронарного шунтирования (открытая хирургическая операция) со стентированием (рентгенэндоваскулярное вмешательство). Врачи совмещают два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента.

Первую гибридную операцию белорусские кардиохирурги провели в декабре 2018 года.

«Это будущее кардиохирургии в целом», — сказал тогда директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек.