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«Очереди в банках, на заправках». Белоруска и украинки о том, что происходит в Иране

09.01.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С белоруской, которая вышла замуж за иранца и уже несколько лет живет в Тегеране, мы сначала списываемся в WhatsApp. «Если честно, то страшновато. Во всех русскоязычных группах обсуждаем варианты эвакуации», — описывает она ситуацию прошедших дней. Созваниваемся — на том конце наша собеседница и ее подруги из Украины, девушки просят не называть в статье их имена и рассказывают, как изменилась жизнь за несколько этих дней.


Фото: Reuters

Девушки говорят, что пока всерьез никто из их знакомых из Беларуси и Украины покидать Иран не собирается, но обстановка нервная.

— Девочки звонят в посольство и интересуются путями отхода: как в случае чего будет проходить эвакуация. Говорят, что для эвакуации нужно стоять на консульском учете. Я на нем не стою. Если закроют воздушное пространство, то какие у нас будут пути отхода, тоже непонятно. Утром (8 января. — Прим. TUT.BY) смотрела табло прилета-вылета в аэропорту, самолеты вылетали и прилетали, но что будет дальше — не знаю. Из Украины в Тегеран летают две авиакомпании — Bravo Airways и МАУ, и обе временно приостановили полеты. Авиакомпании, которые пролетали Иран транзитом, стали нас облетать.

Из Беларуси прямых авиарейсов в Иран нет, когда в Минск летала МАУ, белорусы в том числе добирались в Иран транзитом через Киев.

Однако авиасообщение с Ираном не закрыто, в Тегеран продолжают летают Азербайджанские авиалинии, «Аэрофлот». В случае чего, рассказывают девушки, покинуть Иран можно и наземным транспортом: есть железнодорожное сообщение с Турцией, туда же можно добраться на автобусе, а еще — в Армению и Грузию.

Сейчас обычные люди в Иране, по словам наших собеседниц, живут прежней жизнью, но воздух в Тегеране как будто наэлектризован, кажется, одна искра — и что-то произойдет. Вчера, 8 января, в обменниках и банках были очень большие очереди, потому что люди начали снимать деньги. Доллары в обменниках купить стало невозможно, на черном рынке курс запредельный. Также люди стоят в очередях на АЗС, покупая топливо. С продуктами в магазинах проблем нет.

Накануне, ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке. Так Иран отреагировал на убийство командира КСИР Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате атаки США вблизи аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что это было сделано по приказу американского президента Дональда Трампа в оборонительных целях. По мнению властей США, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих. В Тегеране убийство генерала назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить.

Когда убили командира КСИР Касема Сулеймани, в Иране объявили трехдневный траур, многие иранцы, которые даже не поддерживают правящую власть в стране, участвовали в траурных шествиях, вывешивали из окон его портреты. Закрыли главный рынок в Тегеране, школы, в младших классах отменили четвертной экзамен — все для того, чтобы люди участвовали в шествиях.

— На улицу вышли все: те кто «за» и «против», маленькие дети. Многие выставляли в Instagram плакаты Сулеймани, соболезнования, хотя много кто был не информирован о его политической деятельности, о его личности. Все объединились и продемонстрировали парад своей силы перед той же Америкой, другими странами.

по словам собеседниц, утром 8 января около школ люди чуть ли не танцевали от радости, что совершилось возмездие за убийство Сулеймани.

В этот же день по государственным каналам сначала показали сюжет, как народ приветствует бомбардировку, а уже затем новость о том, что разбился украинский самолет.

Уже к концу дня 8 января и утром 9 января по белорусскому времени стало известно, что Дональд Трамп пообещал Тегерану новые экономические санкции, а Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани. Эскалации конфликта не ожидается. Тем не менее, в эмоциях людей в Иране, по наблюдениям наших собеседниц, чувствуется неопределенность.

— В Иране хорошо развиваются сферы строительства и недвижимости, а в ситуации неопределенности люди не знают, покупать недвижимость или нет. Бизнес стоит. Люди подавленные, нервные, не знают, что будет дальше.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Девушки говорят, что пока всерьез никто из их знакомых из Беларуси и Украины покидать Иран не собираются, но обстановка нервная.
 
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