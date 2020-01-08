До +7°С ожидается в Беларуси 10 января

Источник материала: Полесская правда



До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси в пятницу, 10 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки, по данным синоптиков, будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, по востоку страны с мокрым снегом). В отдельных районах ожидается туман. В ночные и утренние часы местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет плюс 1-7.