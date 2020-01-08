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До +7°С ожидается в Беларуси 10 января
09.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В ближайшие сутки, по данным синоптиков, будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, по востоку страны с мокрым снегом). В отдельных районах ожидается туман. В ночные и утренние часы местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный, южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет плюс 1-7.
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