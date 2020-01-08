ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомельском районе мужчина умер в милицейской машине. Вывод следствия: суицид. Брат не согласен

09.01.2020 13:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Больше года Андрей Казей добивается справедливости по делу брата, который умер в милицейской машине. По версии следствия, мужчина, сидя на корточках, повесился на шнурках своих же ботинок. Родные говорят, что версия о самоубийстве была третьей, сначала им сообщили, что у Сергея случился приступ эпилепсии, затем сказали, что он умер от удушения в отделении милиции и только потом они узнали про повешенье. Сергею Казею было 40 лет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Андрей Казей говорит, что решил обратиться к журналистам, когда увидел Минске в отделении милиции умерла 56-летняя женщина. СК устанавливает причину смерти">новость о том, что в минчанка, которую задержала милиция, повесилась в РУВД.

— Периодически появляются новости, что задержанные вешаются на шнурках в милицейских машинах — то в Несвиже был случай, то в Кобрине, — рассказывает Андрей. — То же самое произошло и с моим братом. Он никому не говорил, что хочет покончить жизнь самоубийством. При задержании не оказывал сопротивления. Я не верю в версию следствия, и меня беспокоит, что люди, которые его задерживали, по-прежнему работают в милиции.

Почему семья не верит в версию самоубийства

Андрей не скрывает, что его погибший брат был человеком «проблемным» — на одной работе не задерживался больше нескольких месяцев, перебивался временными подработками и выпивал. В 2013 году в родительском доме, в деревне под Копылем, произошел пожар — погиб отец и младший брат. Родные считали, что дом загорелся по вине Сергея.

— Отношения у нас бывали натянутыми, — продолжает рассказ Андрей. — Но как бы там ни было, брат есть брат. Я дом восстанавливал после пожара, периодически помогал Сергею деньгами. Потом он познакомился с женщиной, которая по соседству с нашей деревней отбывала наказание за неуплату алиментов. И когда она освободилась, они переехали к ней в Гомельский район. Знаю, что Сергей помогал ей погашать долг за алименты, работал на лесопилке.

Андрей последние годы живет в Польше. Новости про брата он узнавал от родственников. Прошлым летом сестра неожиданно позвонила и сказала, что Сергей умер.

— Во-первых, мы узнали об этом не от милиции и даже не от местной власти в деревне, где брат был прописан, — говорит собеседник. — Сестре, которая живет в Минске, через несколько дней позвонил кто-то из наших деревенских соседей. Начали выяснять, что случилось. Сначала нам сказали, что между ним и сожительницей произошел конфликт, приехала милиция, которая забрала брата. И вот якобы в милицейской машине у него случился приступ эпилепсии, от которого он умер. Но у него никогда не было эпилепсии, это легко проверить в медицинских документах. Потом дежурный сказал, что Сергей умер от удушения, мол, все это произошло в камере, когда его уже доставили в отделение. Третья версия, которую нам озвучили, что он повесился на шнурке своих же ботинок, когда ехал в милицейской машине. Какой у него был мотив, вообще непонятно. Сопротивления при задержании он не оказывал. Никому из родных и знакомых не говорил, что хочет покончить жизнь самоубийством. Более того, он боялся смерти, даже на похороны близких людей не хотел ходить.

Как только семья узнала о смерти брата, Андрей начал писать жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и МВД, просил установить причины произошедшего. Собеседник объясняет, что не верит в версию самоубийства по нескольким причинам: во-первых, сначала родным называли другие причины; во-вторых, на руках, голове и грудной клетке погибшего были следы от ударов; в-третьих, родным не разрешили сфотографировать тело Сергея в морге и отказали в просьбе провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Почему следствие настаивает на версии самоубийства

На следующий день после смерти Сергея была начата проверка. Как отмечается в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, в ночь с 22 на 23 июня между Казеем и его сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина избил женщину. Нам не удалось связаться с потерпевшей, однако в постановлении с ее слов отмечено, что такие драки случались регулярно: когда сожитель выпивал, он вел себя агрессивно, а сожительница терпела и в ответ могла разве что расцарапать нападавшего. В ту самую ночь она впервые позвонила участковому, он через полтора часа передал информацию в оперативно-дежурную службу и еще через полчаса к дому приехала служебная машина, в которой находились водитель, следователь и оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями, он и принял решение задержать мужчину, чтобы не допустить дальнейших конфликтов. Сергей в момент прибытия милиции спал, его разбудили и попросили пройти в служебную машину. Мужчина спокойно собрал вещи и вышел из дома.

Милиционеры проверили, есть ли в карманах нарушителя запрещенные предметы, после чего усадили в отсек для задержанных. На ногах у мужчины были берцы, но шнурки у него не забирали. Физическую силу, специальные средства к нему не применяли, как указано в постановлении следователя.

По дороге в отделение милиции сотрудникам поступил сигнал, что по соседству совершено хулиганство. Рядом находилась еще одна служебная машина, и было решено переместить Казея в нее. Один раз ему позволили выйти в туалет на улице. После чего в служебной машине остался он (в отсеке для задержанных) и милиционер-водитель. Во время движения водитель услышал, как Казей стучит по стенам и издает непонятные звуки. Он остановился, открыл заднюю дверь и увидел, что задержанный висит на шнурке черного цвета, от тех самых берцев. Верхний край шнурка крепился к металлической решетке и был завязан на бантик, такой же бантик милиционер увидел на шее задержанного, при этом мужчина находился на корточках.

Водитель успел передать коллегам, что Казею нужна медицинская помощь. Он снял шнурок с его шеи, прибежавший коллега помог достать задержанного, пульс еще прощупывался. Позже экспертиза установит несколько сломанных ребер — сотрудники милиции пытались спасти Сергея. Примерно через 20 минут на место происшествия прибыла скорая помощь, медики констатировали смерть мужчины.

Милиционера, который управлял служебной машиной и первым увидел Казея на шнурке, допрашивали с применением полиграфа. Согласно заключению, мужчина правдиво рассказал о своей роли в случившемся: физической силы к задержанному он не применял. Фрагменты того самого шнурка позже нашли вблизи кладбища, где и произошел инцидент. Идентифицировать ДНК на шнурке эксперты не смогли, но не исключают возможность повешения в положении, в котором находился Сергей в служебной машине.

По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти жителя деревни стала асфиксия (удушье). Как отмечено в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, «смерть наступила в течение нескольких минут после начала сдавливания… даже в случае нахождения в машине второго сотрудника невозможно было исключить факт суицида». Количество этилового спирта в организме мужчины говорит о средней степени опьянения. Следователь в постановлении указывает, что по закону, у задержанных не требуется изымать шнурки.

Что касается повреждений, обнаруженных на теле Сергея, по мнению следствия, он мог получить их во время конфликта с сожительницей, на работе, а также при падении на плоскость с высоты собственного роста.

В постановлении указывается, что задержанный год находился в ЛТП, принудительно направлялся на лечение от алкоголизма, на встрече с психологом рассказывал о суицидальных мыслях, мол, после ЛТП ему возвращаться некуда, родные выгонят его из дома. При этом в материалах проверки указывается, что ни сожительница, ни родные, ни друзья Казея ни разу не слышали от него о желании покончить жизнь самоубийством: у него не было ни врагов, ни долгов.

Вывод СК — Казей совершил самоубийство на фоне внезапно возникшего чувства в результате системного и бесконтрольного употребления спиртного, перенесенного ранее психического расстройства, а также конфликта с сожительницей, из-за чего он лишился места жительства — женщина настаивала, чтобы он покинул ее дом. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано.

Андрей Казей, брат погибшего, говорит, что намерен обжаловать это решение:

— Независимо от того, кем был человек, он имеет право жить, — говорит Андрей.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии следствия, мужчина покончил жизнь самоубийством «на фоне внезапно возникшего чувства».
 
Новости дня
Новости общества
 
В Миорском районе труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом. Пьянке это не мешало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика