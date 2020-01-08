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От 13,5 до 25 лет. В Гомеле вынесли приговор парням, которые терроризировали агрогородок и убили соседа
09.01.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 января в Гомеле областной суд вынес приговор по некогда нашумевшему делу группы парней, которая держала в страхе весь агрогородок, а осенью 2018-го убила соседа и пыталась расправиться еще с двумя людьми. Судебный процесс шел за закрытыми дверями, о
Что произошло?
В агрогородке Юровичи в ночь с 3 на 4 ноября 2018-го прямо у калиток собственных домов
В зверском преступлении подозревали троих местных жителей, самому младшему на тот момент только-только исполнилось 17.
Как позже стало известно TUT.BY,
Что было в суде?
Троих парней (тогда возрастом 25, 20 и 17 лет — теперь они на год старше) обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Процесс проходил в закрытом режиме.
Известно, что старший и младший фигуранты — родные братья. До истории с убийством их уже привлекали к уголовной ответственности: первого семь раз за кражи и еще за незаконную добычу рыбы, второго — за кражу, незаконные действия со взрывчаткой и жестокое обращение с животными.
Их 20-летний приятель привлекался за хулиганство.
Как следует из приговора, всех троих обвиняли в том, что они с особой жестокостью убили человека, а также пытались расправиться еще с двумя, а еще — в хулиганстве.
Кроме того, главный фигурант обвинялся в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, незаконных действиях с оружием: покупал и носил при себе составные части огнестрельного оружия, покупал и хранил взрывчатку.
С учетом того, что основной обвиняемый уже был судим и еще не отбыл все наказание по первому приговору, окончательно ему назначено 25 лет срока в колонии усиленного режима. Плюс штраф в 2675 рублей.
Второй фигурант получил 23,5 года колонии усиленного режима.
Третьему, самому молодому, как ранее судимому и не отбывшему до конца наказание по первому приговору окончательно назначено 13,5 года в колонии общего режима.
Все трое по решению суда должны выплатить компенсации двум потерпевшим по делу — скорее всего, родным убитого мужчины — 10 тысяч и 100 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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От 13,5 до 25 лет. В Гомеле вынесли приговор парням, которые терроризировали агрогородок и убили соседа
В обвинении ряд статей: убийство человека, покушение на жизнь еще двух, хулиганство. Главного фигуранта судили еще и по статьям об изнасиловании, а также незаконных...
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