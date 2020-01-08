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От 13,5 до 25 лет. В Гомеле вынесли приговор парням, которые терроризировали агрогородок и убили соседа

09.01.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 января в Гомеле областной суд вынес приговор по некогда нашумевшему делу группы парней, которая держала в страхе весь агрогородок, а осенью 2018-го убила соседа и пыталась расправиться еще с двумя людьми. Судебный процесс шел за закрытыми дверями, о решении сообщает Верховный суд.


Фото: Сергей Комков

Что произошло?

В агрогородке Юровичи в ночь с 3 на 4 ноября 2018-го прямо у калиток собственных домов были жестоко избиты двое мужчин. 45-летний Сергей Кучер, не приходя в сознание, умер в больнице, а 38-летний Александр Гарченко оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Досталось и его супруге Оксане. Женщина закрылась дома, но нападавших это не остановило: они выбили дверь и ворвались в жилище. Ее они тоже избили.

В зверском преступлении подозревали троих местных жителей, самому младшему на тот момент только-только исполнилось 17.

Как позже стало известно TUT.BY, местная банда давно держала в страхе все Юровичи. А после убийства человека ситуация настолько накалилась, что вскоре кто-то поджег дом одного из подозреваемых. С местными даже встречались силовики: рассказали, как идет расследование и как они могут защитить свидетелей по делу. А также напомнили, что нельзя нарушать закон: как поджигать дома, так и не доносить о преступлении.

Что было в суде?

Троих парней (тогда возрастом 25, 20 и 17 лет — теперь они на год старше) обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Процесс проходил в закрытом режиме.

Известно, что старший и младший фигуранты — родные братья. До истории с убийством их уже привлекали к уголовной ответственности: первого семь раз за кражи и еще за незаконную добычу рыбы, второго — за кражу, незаконные действия со взрывчаткой и жестокое обращение с животными.

Их 20-летний приятель привлекался за хулиганство.

Как следует из приговора, всех троих обвиняли в том, что они с особой жестокостью убили человека, а также пытались расправиться еще с двумя, а еще — в хулиганстве.

Кроме того, главный фигурант обвинялся в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, незаконных действиях с оружием: покупал и носил при себе составные части огнестрельного оружия, покупал и хранил взрывчатку.

С учетом того, что основной обвиняемый уже был судим и еще не отбыл все наказание по первому приговору, окончательно ему назначено 25 лет срока в колонии усиленного режима. Плюс штраф в 2675 рублей.

Второй фигурант получил 23,5 года колонии усиленного режима.

Третьему, самому молодому, как ранее судимому и не отбывшему до конца наказание по первому приговору окончательно назначено 13,5 года в колонии общего режима.

Все трое по решению суда должны выплатить компенсации двум потерпевшим по делу — скорее всего, родным убитого мужчины — 10 тысяч и 100 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Гомель
 
 
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В обвинении ряд статей: убийство человека, покушение на жизнь еще двух, хулиганство. Главного фигуранта судили еще и по статьям об изнасиловании, а также незаконных...
 
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