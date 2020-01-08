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В Миорском районе труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом. Пьянке это не мешало

09.01.2020 13:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 8 января жительница деревни Черессы Миорского района обратилась в милицию: ее муж уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома. Что было дальше, рассказали в УВД региона.


В последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина, недавно вернувшегося из России. Там его и нашли: его труп находился в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье.

Как установила экспертиза, у погибшего 51-летнего мужчины была ссадина на голове. От удара он, предположительно, и умер. Хозяин дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать.

Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке, но это не мешало продолжать застолье.

В отношении 53-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело.

 
 
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Как признался милиции хозяин дома, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке.
 
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