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Ребята из Мирского ГХПТК учат товарищей готовить еду, планировать бюджет и вместе участвуют в театральных постановках

09.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Жизнь волонтеров очень насыщенная, и добрых дел, которые они совершают, просто не счесть. В основе их движения лежит старый как мир принцип «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». Конечно, такая помощь не позволит пополнить кошелек или копилку, но это ли главное для людей, которые твердо решили помогать другим?

Ребята из Мирского ГХПТК учат товарищей готовить еду, планировать бюджет и вместе участвуют в театральных постановках

Среди таких героев и ребята Кореличчины – учащиеся Мирского государственного художественного профессионально-технического колледжа. О работе волонтерского отряда «СТРИЖ» нам рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Константин Петриман.

– Самое важное для работы отряда – это хороший координатор. Без него никуда. Часто, когда я интересуюсь у коллег, кто их координатор, то слышу, что это один из учеников. Такого быть не должно. Студент или учащийся даже в силу своего возраста не может им быть, – замечает Константин Леонардович. – Координатором «СТРИЖа» является Светлана Турок.

✅ – Почему ваш отряд назван именно так?

– СТРИЖ – это аббревиатура. Означает «сострадание, труд и жизнь». Это помощь нуждающимся, профилактические акции.

✅ – Можете ли привести примеры работы отряда?

– Конечно. Примеров очень много. Наш координатор Светлана Турок очень четко определяет направление помощи. Нельзя объять необъятное. У нас есть четкие направления. Первое: кто нас просит, с тем мы и работаем. Второе: если мы видим, что кому-то нужна помощь, мы ее предлагаем. Не навязываем, а именно предлагаем. Наши мероприятия не для галочки, не для фотографии, а для реального дела. Их может быть два-три, но они реальные.

Начинали мы с самого простого. Ходили и предлагали одиноким людям помочь с весенней уборкой. Те передали другим: соседям, знакомым. И вот осенью мы уже помогали с осенней уборкой придомовых территорий. Конечно, было сложно.

Наши ребята также участвуют в работе районного объединения Красного Креста, обучаются оказанию первой медицинской помощи. Отряду удалось поработать в Мирской поликлинике под руководством главного врача, освоить приемы оказания первой медицинской помощи на макетах. Ребята работают как информационно-пропагандистская группа в рамках проекта «Мир – здоровый поселок».

Процесс и итоги нашей работы можно найти в статьях и фотоотчетах на сайте. Так, человек, пожелавший остаться неизвестным, финансово помог волонтерскому отряду приобрести одеяла для Мирской горпоселковой больницы. Кстати, стоит отметить, что в таких случаях мы не оказываем банальные визиты внимания, купив для нуждающихся что-то на свой вкус. Сперва нужно узнать, чего именно не хватает людям, а потом уже приобрести это.

✅ – Есть ли в работе «СТРИЖа» что-то необычное, кроме общеизвестной помощи нуждающимся?

– В отряде действует принцип «равный обучает равного». Все, чему отряд научился, ребята рассказывают своим знакомым, друзьям. Кроме того, наша молодежь активно помогает одногруппникам с нелегкой судьбой. Часто учащиеся из социальных приютов, а такие есть и в нашем колледже, не обучены, казалось бы, элементарным вещам: как приготовить ужин или как спланировать свой бюджет так, чтобы его хватило на месяц. И, когда таких учащихся адаптируют не педагоги, а свои же товарищи, это лучше воспринимается. Уже проведено несколько таких мероприятий. Например, ребята учились готовить пищу. В планах пригласить профессионалов для беседы о планировании бюджета. Ведь сиротам выдается материальная помощь, но порой они тратят эти деньги на сладости и еду быстрого приготовления вместо того, чтобы купить необходимые продукты. Также важно рассказать, как построить отношения и создать семью, чтобы не получилось еще одно поколение детей-сирот.

К слову, вскоре диалог с Константином Петриманом подтвердился и действиями. Мне удалось попасть на театральную постановку, созданную учащимися Мирского государственного художественного профессионально-технического колледжа, где среди актеров – ребята из социально опасных семей или социальных приютов.

Ребята из Мирского ГХПТК учат товарищей готовить еду, планировать бюджет и вместе участвуют в театральных постановках

Мини-спектакль «Знай, ты не один» затронул такую важную тему, как роль наркотиков в жизни человека. Конечно, мы с вами смело можем завить, что им не место в нашей жизни, но, к сожалению, так думают не все. Главный герой мини-спектакля был уверен, что, отравляя организм алкоголем, сигаретами и другими ядами, он будет более взрослым, популярным, пытался доказать, что это его дело – как проживать свою жизнь. И пока своими глазами не увидел, что стало с его единомышленниками, не понял, что свою жизнь не проживал, а прожигал.

Пожалуй, и такие театрализованные постановки дают хороший урок каждому человеку, не только тем, кто ко взрослой жизни адаптирован меньше. Ведь лекции о здоровом образе жизни с представителями здравоохранения – это безусловно польза, но, когда о такой же проблеме тебе говорят твои друзья, одногруппники и просто те, с кем ты проводишь большую часть времени, пользы от беседы будет гораздо больше.

Елизавета АЙКЯН
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Теги: Гродно
 
 
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Жизнь волонтеров очень насыщенная, и добрых дел, которые они совершают, просто не счесть. В основе их движения лежит старый как
 
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