Ребята из Мирского ГХПТК учат товарищей готовить еду, планировать бюджет и вместе участвуют в театральных постановках

Источник материала: Полымя

Жизнь волонтеров очень насыщенная, и добрых дел, которые они совершают, просто не счесть. В основе их движения лежит старый как мир принцип «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». Конечно, такая помощь не позволит пополнить кошелек или копилку, но это ли главное для людей, которые твердо решили помогать другим?





Среди таких героев и ребята Кореличчины – учащиеся Мирского государственного художественного профессионально-технического колледжа. О работе волонтерского отряда «СТРИЖ» нам рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Константин Петриман.

– Самое важное для работы отряда – это хороший координатор. Без него никуда. Часто, когда я интересуюсь у коллег, кто их координатор, то слышу, что это один из учеников. Такого быть не должно. Студент или учащийся даже в силу своего возраста не может им быть, – замечает Константин Леонардович. – Координатором «СТРИЖа» является Светлана Турок.

✅ – Почему ваш отряд назван именно так?

– СТРИЖ – это аббревиатура. Означает «сострадание, труд и жизнь». Это помощь нуждающимся, профилактические акции.

✅ – Можете ли привести примеры работы отряда?

– Конечно. Примеров очень много. Наш координатор Светлана Турок очень четко определяет направление помощи. Нельзя объять необъятное. У нас есть четкие направления. Первое: кто нас просит, с тем мы и работаем. Второе: если мы видим, что кому-то нужна помощь, мы ее предлагаем. Не навязываем, а именно предлагаем. Наши мероприятия не для галочки, не для фотографии, а для реального дела. Их может быть два-три, но они реальные.

Начинали мы с самого простого. Ходили и предлагали одиноким людям помочь с весенней уборкой. Те передали другим: соседям, знакомым. И вот осенью мы уже помогали с осенней уборкой придомовых территорий. Конечно, было сложно.

Наши ребята также участвуют в работе районного объединения Красного Креста, обучаются оказанию первой медицинской помощи. Отряду удалось поработать в Мирской поликлинике под руководством главного врача, освоить приемы оказания первой медицинской помощи на макетах. Ребята работают как информационно-пропагандистская группа в рамках проекта «Мир – здоровый поселок».

Процесс и итоги нашей работы можно найти в статьях и фотоотчетах на сайте. Так, человек, пожелавший остаться неизвестным, финансово помог волонтерскому отряду приобрести одеяла для Мирской горпоселковой больницы. Кстати, стоит отметить, что в таких случаях мы не оказываем банальные визиты внимания, купив для нуждающихся что-то на свой вкус. Сперва нужно узнать, чего именно не хватает людям, а потом уже приобрести это.

✅ – Есть ли в работе «СТРИЖа» что-то необычное, кроме общеизвестной помощи нуждающимся?

– В отряде действует принцип «равный обучает равного». Все, чему отряд научился, ребята рассказывают своим знакомым, друзьям. Кроме того, наша молодежь активно помогает одногруппникам с нелегкой судьбой. Часто учащиеся из социальных приютов, а такие есть и в нашем колледже, не обучены, казалось бы, элементарным вещам: как приготовить ужин или как спланировать свой бюджет так, чтобы его хватило на месяц. И, когда таких учащихся адаптируют не педагоги, а свои же товарищи, это лучше воспринимается. Уже проведено несколько таких мероприятий. Например, ребята учились готовить пищу. В планах пригласить профессионалов для беседы о планировании бюджета. Ведь сиротам выдается материальная помощь, но порой они тратят эти деньги на сладости и еду быстрого приготовления вместо того, чтобы купить необходимые продукты. Также важно рассказать, как построить отношения и создать семью, чтобы не получилось еще одно поколение детей-сирот.

К слову, вскоре диалог с Константином Петриманом подтвердился и действиями. Мне удалось попасть на театральную постановку, созданную учащимися Мирского государственного художественного профессионально-технического колледжа, где среди актеров – ребята из социально опасных семей или социальных приютов.





Мини-спектакль «Знай, ты не один» затронул такую важную тему, как роль наркотиков в жизни человека. Конечно, мы с вами смело можем завить, что им не место в нашей жизни, но, к сожалению, так думают не все. Главный герой мини-спектакля был уверен, что, отравляя организм алкоголем, сигаретами и другими ядами, он будет более взрослым, популярным, пытался доказать, что это его дело – как проживать свою жизнь. И пока своими глазами не увидел, что стало с его единомышленниками, не понял, что свою жизнь не проживал, а прожигал.

Пожалуй, и такие театрализованные постановки дают хороший урок каждому человеку, не только тем, кто ко взрослой жизни адаптирован меньше. Ведь лекции о здоровом образе жизни с представителями здравоохранения – это безусловно польза, но, когда о такой же проблеме тебе говорят твои друзья, одногруппники и просто те, с кем ты проводишь большую часть времени, пользы от беседы будет гораздо больше.

Елизавета АЙКЯН

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