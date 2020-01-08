В Могилеве сегодня откроется МакДональдс. Смотрите, как он выглядит

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 9 января, в 12.00 откроется 19-й в Беларуси ресторан МакДональдс. Он разместился в реконструированном торговом центре «Арбат» (ранее он назывался «Престон», «Максимус», еще раньше это был Заднепровский рынок).





МакДональдс будет работать с круглосуточной линией МакДрайв. Сам ресторан открыт для посетителей с 07.00 до 24.00.

Смотрите, как все выглядит внутри.



























