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В Могилеве сегодня откроется МакДональдс. Смотрите, как он выглядит
09.01.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, 9 января, в 12.00 откроется 19-й в Беларуси ресторан МакДональдс. Он разместился в реконструированном торговом центре «Арбат» (ранее он назывался «Престон», «Максимус», еще раньше это был Заднепровский рынок).
МакДональдс будет работать с круглосуточной линией МакДрайв. Сам ресторан открыт для посетителей с 07.00 до 24.00.
Смотрите, как все выглядит внутри.
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Он разместился в реконструированном торговом центре «Арбат».
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