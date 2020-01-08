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Новая программа «Телеприёмная» появится на брестском телевидении
09.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Телеприемная» — своеобразный аналог прямых телефонных линий, которые регулярно проводят представители органов власти для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Новая телепрограмма призвана стать еще одной площадкой для такого диалога.
Первый выпуск новой программы выйдет в эфир в 19.15 на телеканале «Беларусь 4. Брест». Темой разговора станут актуальные вопросы трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения. В роли ведущего выступит опытный телевизионщик Роман Бич. Предполагается, что продолжительность передачи составит 50 минут.
Кроме того, авторы программы намерены определить время и место, где раз в неделю в течение часа будут находиться корреспонденты ТРК. С их помощью любой желающий сможет задать гостям студии видеовопрос. Наиболее вероятным местом встречи видится площадка у фонтана на пешеходной улице Советской в областном центре.
По информации
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