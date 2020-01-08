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Новая программа «Телеприёмная» появится на брестском телевидении

09.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Новая программа «Телеприёмная» появится на брестском телевидении
Телерадиокомпания «Брест» презентует 16 января новую программу «Телеприемная», сообщила заведующая отделом производства региональных телепрограмм Алла Григорчук.

«Телеприемная» — своеобразный аналог прямых телефонных линий, которые регулярно проводят представители органов власти для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Новая телепрограмма призвана стать еще одной площадкой для такого диалога.

«Мы планируем выходить в прямом эфире раз в две недели в вечернее время, заранее объявляя тему «Телеприемной». Люди могут позвонить в студию во время передачи, обратиться по электронной почте или через Viber. На их вопросы ответят компетентные специалисты», — рассказала Алла Григорчук.

Первый выпуск новой программы выйдет в эфир в 19.15 на телеканале «Беларусь 4. Брест». Темой разговора станут актуальные вопросы трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения. В роли ведущего выступит опытный телевизионщик Роман Бич. Предполагается, что продолжительность передачи составит 50 минут.

Планируется, что в последующем темы для «Телеприемной» будут подсказывать сами телезрители. «Это может быть предпринимательство, образование, жилищное строительство, сельское хозяйство — словом, все, что волнует людей», — дополнила завотделом. По ее словам, в дальнейшем сценарий передачи может быть дополнен сюжетами, снятыми по следам предыдущих выпусков.

Кроме того, авторы программы намерены определить время и место, где раз в неделю в течение часа будут находиться корреспонденты ТРК. С их помощью любой желающий сможет задать гостям студии видеовопрос. Наиболее вероятным местом встречи видится площадка у фонтана на пешеходной улице Советской в областном центре.

По информации БелТА

 
Теги: Брест
 
 
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