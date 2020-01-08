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Белорусская Ж/Д: основные направления деятельности в 2020 году

09.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Приоритетным для дороги будет решение вопросов, направленных на развитие пассажирских и грузовых перевозок, увеличение их объемов, в том числе организация перевозок ускоренными контейнерными поездами с использованием транспортно-логистических возможностей государственного предприятиям «БЕЛИНТЕРТРАНС–транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги, его компаний, учрежденных за рубежом.

Будет продолжена работа по развитию перевозок в сообщении Китай–Европа–Китай, а также Китай–Беларусь–Китай и сотрудничество с резидентами Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в транспортно-логистической сфере и в организации перевозок в международном сообщении.

Важным направлением является участие дороги в организации и проведении ряда международных конференций, форумов и выставок, а также презентация транспортно-логистических возможностей Белорусской железной дороги.

В текущем году БЖД проведет в г. Гамбурге (Германия) Международную конференцию на тему: «Из Европы в Китай по Новому Шелковому пути: железнодорожная логистика транзитом через Беларусь».

Также планируется участие дороги в 12-м Балтийском транспортом форуме в г. Калининграде (Россия).

Продолжится сотрудничество с железнодорожными компаниями иностранных государств в рамках деятельности Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (ЦСЖТ), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Международного союза железных дорог (МСЖД), Международной ассоциации «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП) по вопросам повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, совершенствования международных грузовых и пассажирских перевозок.

Так, в марте в Варшаве с участием БЖД пройдет седьмая сессия Международной конференции по принятию текста Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении, а в Вене (Австрия) – Международный железнодорожный конгресс.

В апреле в России дорога примет участие в работе XXXV заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей железных дорог ОСЖД). В мае в Таджикистане – в 72-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств ‑ участников Содружества. В июне в Венгрии делегация белорусской магистрали будет участвовать в работе XLVIII сессии Совещания Министров ОСЖД, а также в мероприятиях Международного союза железных дорог – в 30-й Европейской региональной ассамблее в Париже (Франция) и в 96-й Генеральной ассамблее в Пекине (Китай).

В сентябре с участием БЖД пройдет седьмое заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай–Европа, а в России – XXIX Пленарное заседание Международной ассоциации «Координационный Совет по транссибирским перевозкам».

В 4 квартале текущего года БЖД будет участвовать в Международном транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение.1520», в 73-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.

Продолжится практика организации и проведения тематических круглых столов в г. Москве (Российская Федерация) и г. Калининграде (Российская Федерация). Дорога продолжит активное развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с железнодорожными администрациями России, Казахстана, Латвии, Литвы Украины, Польши.

В планах дороги дальнейшее развитие сотрудничества с зарубежными компаниями-производителями железнодорожного подвижного состава, техники и оборудования, а также реализации инвестиционных проектов.

Одним из важных направлений международной деятельности станет участие в международных и национальных выставках, конференциях и других мероприятиях в сфере транспорта и логистики.

В апреле БЖД представит свой транзитный потенциал на Международной специализированной выставке «ТрансРоссия 2020», которая пройдет в Москве. В сентябре в Берлине (Германия) на выставке транспортных технологий и инновационных компонентов «Inno Trans2020».

В планах дороги также участие в октябре в Международной выставке логистики и транспорта «China International Supply Chain and Smart Logistics EXPO 2020», а в ноябре в мероприятиях 3-й Международной выставки импортных товаров и услуг «China International Import EXPO 2020», которые пройдут в Китае.

Ежегодно в октябре БЖД принимает активное участие в мероприятиях Белорусской транспортной недели и выставке «Транспорт и логистика 2020» в Минске.

Фото носит иллюстративный характер

https://www.rw.by

 
Теги: Минск
 
 
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В 2020 году Белорусская железная дорога будет развивать международное сотрудничество по различным направлениям.
 
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