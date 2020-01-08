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Мини-рынок на улице Поповича в Гродно никто не хочет покупать - и цену снизили вдвое

09.01.2020 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередные торги, на которых снова попытаются продать мини-рынок на улице Поповича, назначены на 28 января. Цена торговых уменьшилась вдвое — и теперь она составляет 1 млн 8 тыс. рублей. Организует торги, как и прежде, Гродненский центр недвижимости. Срок подачи заявок для участия истекает 22 января, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Мини-рынок продают с ноября прошлого года. В перечне реализуемого имущества — административное здание площадью 45 кв. м, туалет, металлические ворота, навесы, калитка и ограждение из железобетонных плит, покрытия рынка: асфальтобетонное площадью свыше 5,8 тысяч «квадратов», а также покрытия из цементной плитки и бетона, но они гораздо меньше — по 70 и 80 кв. метров соответственно.

Первый аукцион был назначен на 12 ноября, но покупателей не нашлось. Как и 10 декабря прошлого года. В обоих случаях начальная цена составляла 2 млн 16 тыс. рублей (это с учетом 20% НДС).

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Теги: Гродно
 
 
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Очередные торги, на которых снова попытаются продать мини-рынок на улице Поповича назначены на 28 января. Цена торговых рядов стала вдвое меньше. Начальная...
 
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