В Гомеле за взятки судят начальника отдела «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта»

Источник материала: Tut.by

9 января суд Центрального района Гомеля начал рассмотрение уголовного дела начальника отдела розничных продаж РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» Алексея Игнатовича. 38-летний руководитель отдела обвиняется в получении взяток от представителя коммерческой структуры.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Алексей Игнатович был задержан в августе 2019 года. Тогда Комитет госконтроля заявил о задержании начальников отделов розничной торговли предприятий «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры.

По информации комитета, должностные лица систематически получали «гонорары» за предоставление коммерческой фирме возможности реализовывать продукцию на автозаправочных станциях (моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол). Они были задержаны с поличным.

Согласно зачитанному в суде обвинению, Игнатович несколько раз получал взятки от заместителя директора коммерческой структуры за продвижение товаров фирмы, торгующей автохимией (контроль остатков, заявок, помощь в разработке мероприятий, стимулирующих спрос). Суммы взяток варьировались от 300 до 1500 рублей. Всего начальник отдела получил от замдиректора фирмы 4100 рублей.

Взятки передавались в Гомеле и Минске.

На суде Игнатович полностью признал вину и заявил, что чистосердечно раскаивается в преступлении.

«Эти легкие деньги ничего хорошего не принесли моим близким», — заметил он.

По словам Игнатовича, он сожалеет о преступлении, так как в структуре «Белоруснефти» проработал 15 лет, здесь построил карьеру — от мойщика на автомойке и оператора АЗС до начальника отдела.

«Мне совестно перед организацией, в которой я работал, перед сотрудниками», — говорит он.

Игнатович полностью возместил доход, полученный преступным путем.

Суд продолжился допросом свидетелей.