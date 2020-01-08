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На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия

09.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На базе ГУО «Средняя школа № 1» прошла районная спортландия «В Новый год без правонарушений» среди учащихся учреждений образования.

На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия
На базе Буда-Кошелевской средней школы № 1 прошла районная спортландия

Ирина ШУТОВА

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На базе ГУО "Средняя школа № 1" прошла районная спортландия "В Новый год без правонарушений" среди учащихся учреждений образования. ...
 
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