«На теле сына царапины, но другие родители защищают воспитателя». Конфликт в детском саду дошел до суда

Источник материала: Tut.by

Уже месяц в старшей группе «Рябинки» детсада в Солигорске неспокойно: сперва из-за жалобы родителей 6-летнего Никиты уволили воспитательницу за аморальный проступок, затем большинство родителей с таким решением не согласились и стали отстаивать «свою Николаевну» в отделе образования. Пока воспитательницу судят за «умышленное причинение телесного повреждения», Наталья Николаевна тоже готовит иск в суд, она собирается оспорить увольнение по статье.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Наталья Николаевна — золотой воспитатель, дети ее обожали, просто бежали в сад. Например, если она мне звонила, ребенок спрашивал: «Мамочка, это моя любимая Николаевна?». Многие дети так могут сказать? В нашей группе была самая высокая посещаемость в саду: из 22 человек ходили 19, а после увольнения нашей Николаевны — 5−7. Дети плачут и отказываются идти в сад, — рассказывает Светлана, мама мальчика, который посещает старшую группу одного из детских садиков Солигорска.

С редакцией TUT.BY связались родители, которые уже месяц пишут письма в местное управление образования. Они не согласны с тем, что 35-летняя Наталья Николаевна (все имена и отчества в тексте изменены по этическим соображениям — Прим. TUT.BY) была уволена с записью в трудовой книжке «в связи с совершением аморального поступка». Ни родители, ни дети не был свидетелями того, что случилось в раздевалке между 6-летним Никитой и воспитательницей 9 декабря. Но взрослые уверены: Наталья Николаевна не могла поднять руку на ребенка, а вот к самому мальчику слишком много вопросов. На него за эти дни взрослые собрали целое досье: ходит в сад не по прописке, «неоднократно издевался и избивал воспитанника», нагрубил спортивному тренеру, постоянно посещает невролога.

В своем обращении, под которым подписались 13 человек, родители просят управление образования провести дополнительное разбирательство «для нормализации дружественной атмосферы», перевести Никиту в другую группу или другой детский сад и самое главное — вернуть Наталью Николаевну.

«Побои сняли только через два дня. Где они были раньше?»

Все началось с того, что Никита стоял возле чужого шкафчика и ел шоколад. Как дальше повела себя воспитательница, версии расходятся. Сама Наталья Николаевна утверждает, что руку на ребенка не поднимала, не удерживала его, просто попыталась выяснить, в чем дело. Мама Никиты рассказывает обратное: воспитательница сама позвонила ей, сообщила: мальчик ел чужой шоколад, когда она его держала за руки, чтобы поговорить, ребенок стал вырываться, и Наталья Николаевна поцарапала его длинными ногтями, раны обработала йодом. Эту же версию педагог изложила в своем объяснении, от которого сейчас отказывается.



Воспитатель отрицает, что нанесла эти царапины мальчику. Фото: семейный архив.

— Наталья Николаевна пришла работать в наш сад 2,5 года назад, за это время не было никаких конфликтных ситуаций, жалоб, а летом в нашу группу стал ходить Никита, хотя должен был пойти в школу. Мой ребенок с ним дружит, Никита обижает только слабых, — отмечает жительница Солигорска Светлана. — Когда добились того, чтобы воспитатель ушел, Никита понял, что выиграл, почувствовал безнаказанность, теперь может ударить и сказать: «Это нечаянно» Побои его родители сняли только через два дня. Где они были раньше? Мы знаем, Николаевна не могла обидеть ребенка, это немыслимо. Вот почему мы стали на ее защиту.

Родители переживают: группа «Рябинки» выпускная, уволенная воспитатель занималась подготовкой детей к школе на высоком уровне, малышам занятия нравились, а теперь ее заменяет то один педагог, то другой. По их мнению, Наталью Николаевну уволили слишком быстро, не разобравшись в ситуации.

— Ненавязчиво мы спрашивали детей: что было в группе в тот день, плакал ли Никита, била ли его воспитательница. Ребята не видели начала конфликта, но говорят, криков не было, Никита истерил, просил, чтобы от него отстали, потом успокоился, — рассказывает еще один родитель Михаил. — На сегодняшний день отправили в управление образования четыре обращения, ни на одно ответ не получили.

«Воспитатель просила решить все мирно и тихо, даже предлагала деньги»

4 января Наталья Николаевна и родители снова встретились, но уже в суде. Уволенную воспитательницу судят по ч.1 ст. 9.1 КОАП «Умышленное причинение телесного повреждения». Если ее вина будет доказана, женщине грозит штраф до 30 базовых величин или арест. Сейчас группа «Рябинки» разделена на два лагеря: в первом — родители Никиты и еще одной девочки, во втором — все остальные родители и Наталья Николаевна.

— На суд нас пришло 11 человек, и в тот же день позвонили из управления образования, попросили прийти на беседу. Поехали сразу после заседания, побеседовали, нам сказали, что развернутый ответ будут готовить после суда. Нас это не устроило, написали еще одно обращение, — говорит Михаил.



Конфликт начался в раздевалке, когда Никита взял шоколад с чужого шкафчика. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В разговоре с журналистом родители несколько раз отмечали: мама Никиты и заведующая детским садом в приятельских отношениях. И этим они объясняют быстрое увольнение Натальи Николаевны. Но мама Никиты вообще не видит никакой связи между тем, что произошло, и тем, что она когда-то училась в одной школе с заведующей. Женщина признается: сперва она была готова «замять» конфликт, но муж был настроен решительно — действиям воспитателя должна дана быть правовая оценка, она не имеет права работать в детском саду.

— У Никиты несколько царапин: на руке, на груди, под мышкой след от пальцев руки, его удерживали, — рассказывает TUT.BY Ольга, мама Никиты, и показывает фотографии, которые были сделаны после конфликта. — В тот же день Наталья Николаевна сама мне позвонила, рассказала о случившемся. Никита ел шоколад, который достал из чужого шкафчика, а потом выяснилось: другой мальчик разрешил ему взять свои сладости. Воспитатель пыталась поговорить с сыном, удерживала его и оставила своими ногтями царапины. Сейчас воспитательница отрицает то, что рассказывала изначально милиционеру, что писала в объяснительной заведующей. Меня же сразу Наталья Николаевна просила решить все мирно и тихо, даже предлагала деньги.

По словам мамы Никиты, мальчик после тихого часа пошел на занятия к другому воспитателю в том же детском саду, расплакался и рассказал все то, что Ольга уже слышала от воспитателя. Этот педагог должен выступить в суде.

«Это волчий билет, нигде не смогу работать»

Родители Никиты написали жалобу на имя заведующей, началось разбирательство.

— В группе в Вайбере пошла такая переписка… Сына обозвали вором, стали переходить на личности, а потом удалили из группы меня и еще одну маму, — вспоминает Ольга. — Мы сразу не снимали побои, думала, конфликт можно урегулировать. Но муж сказал, такое прощать нельзя. В заключении сказано, что Никите нанесены легкие телесные повреждения. Это неправда, что мой ребенок психически неуравновешенный, он не состоит на учете у невролога, мы специально сделали выписку из амбулаторной карты.

Сейчас Никита продолжает ходить в ту же группу «Рябинки», родители не собираются переводить мальчика в другую группу, не видят в этом необходимости. Для себя позицию большинства родителей женщина объясняет тем, что сын в группе новенький, родители других детей были не очень рады, что он, шестилетка, пришел к ним. Никаких проблем с Никитой до 9 декабря не было.

Однако, по словам воспитательницы, вопросы к мальчику были, но она боялась сказать маме, мол, та дружит с заведующей, а руководство детсада к ней предвзято относилось.



Царапины Никиты родители сфотографировали на телефон. Фото: семейный архив

Если в начале беседы уволенный воспитатель пытается хоть как-то держаться, то потом начинает плакать. Говорит, у нее забрали полжизни, она жила детским садом и всю свою любовь отдавала детям. Наталья Николаевна полностью отрицает вину в том, что случайно поцарапала Никиту, но не скрывает: она действительно разбиралась, почему мальчик стоял возле чужого шкафчика.

— Царапины Никите я не обрабатывала, у меня даже йода нет, то, что написано в объяснительной — неправда. Написала под давлением, мне угрожали увольнением по статье, — уверяет Наталья Николаевна. — За 10 лет работы не было ни одного нарекания, всегда только благодарности со стороны родителей и руководства, дети всегда шли ко мне с радостью. Когда они уже выпустились, приходили с учительницей, приносили открытку со словами благодарности. Я их всему научила, подготовила в школе.

Как говорит воспитательница, она надеялась, что ее уволят по соглашению сторон, но в итоге 11 декабря получила запись в трудовой книжке — «уволена в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, п. 3. ст. 47 Трудового кодекса РБ».

— Это волчий билет, я нигде не смогу работать, поэтому собираюсь подавать иск в суд на неправомерное увольнение. Сейчас дети приходят ко мне домой, мы же выпускная группа, нужно подготовиться к школе, я же обещала родителям. Для чего столько лет работала? Чтобы из-за одного ребенка лишиться всего? Пока нигде не работаю, конечно, в свой детский сад вернуться не смогу — это точно. Главное — восстановиться и защитить свою честь. Не представляю себя в другой профессии, детский сад — это мое, нашла себя в нем, а дети — лучшее, что есть, — плачет уволенная воспитательница. — За 2,5 года в этом детском саду у меня 5 грамот, в 2018 году со мной заключили контракт на 5 лет. К нам в группу заходишь, как домой, мы старались сделать ее лучше.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В детском садике от комментариев отказались и посоветовали обратиться в управление образования.

— Сейчас обращения родителей находятся на рассмотрении. В установленные сроки на все вопросы, которые волнуют родителей, будут даны ответы, — комментирует Игорь Цыбулько, начальник управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома. — В среду, 8 января, состоялось родительское собрание, на котором присутствовали представители управления по образованию. Они пообщались с родителями, обсудили возникшие вопросы. Вообще позиция очень простая: нанесение телесных повреждений ребенку недопустимо. Исходя из этого, мы и действуем.

Игорь Цыбулько заверил: управление по образованию сделает все возможное, чтобы нормализовать ситуацию.