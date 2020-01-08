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Представители Могилевщины – в числе победителей республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции

09.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Подведены итоги республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции на тему «Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. Преодоление стигмы и недопущение дискриминации», который проводился Министерством здравоохранения.

В состязании приняли участие более 730 работ со всех уголков страны. Жюри выбрало 8 победителей в двух номинациях. В числе лучших – представители Могилевской области.

Номинация № 1 «Человек, живущий с ВИЧ, – равноправный гражданин общества. Толерантность – основа гуманного государства» (все аспекты преодоления стигмы и недопущения дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ): 1 место: Цыганов Алексей (31 год), Круглое. Работа «Адны пачуццi – адны людзi». Приз: Планшет Apple Ipad 32 GB.

Представители Могилевщины – в числе победителей республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции

2 место: Сазанович Татьяна  (47 лет), Осиповичи. Работа «#безразличныхНЕТ». Приз: Телефон XIAOMI REDME NOTE7 4GB/64 GB.

Представители Могилевщины – в числе победителей республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции

Номинация № 2 «Достоверные факты о ВИЧ-инфекции на современном этапе. Знание поможет развеять мифы»: 2 место: Дворецкая Елена (37 лет), Бобруйск. Работа «Рождается здоровый ребенок». Телефон XIAOMI REDME NOTE7 4GB/64 GB.

Представители Могилевщины – в числе победителей республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции

3 место: Лысенкова Елена (52 год), Шклов. Работа «ВИЧ-статус – активной жизни не помеха». Приз: Умные часы Samsung Galaxy Watch Active.

Также Министерство здравоохранения выразило благодарность и поощрило сувенирами 16 авторов графических работ, в том числе Наталью Кругликову из Краснополья и Ольгу Деденко из Кировского района.

 
 
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Подведены итоги республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции на тему «Формирование толерантного отношения к...
 
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