Представители Могилевщины – в числе победителей республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции

Источник материала: Кировец

Подведены итоги республиканского конкурса графических работ среди населения по проблеме ВИЧ-инфекции на тему «Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. Преодоление стигмы и недопущение дискриминации», который проводился Министерством здравоохранения.

В состязании приняли участие более 730 работ со всех уголков страны. Жюри выбрало 8 победителей в двух номинациях. В числе лучших – представители Могилевской области.

Номинация № 1 «Человек, живущий с ВИЧ, – равноправный гражданин общества. Толерантность – основа гуманного государства» (все аспекты преодоления стигмы и недопущения дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ): 1 место: Цыганов Алексей (31 год), Круглое. Работа «Адны пачуццi – адны людзi». Приз: Планшет Apple Ipad 32 GB.





2 место: Сазанович Татьяна (47 лет), Осиповичи. Работа «#безразличныхНЕТ». Приз: Телефон XIAOMI REDME NOTE7 4GB/64 GB.





Номинация № 2 «Достоверные факты о ВИЧ-инфекции на современном этапе. Знание поможет развеять мифы»: 2 место: Дворецкая Елена (37 лет), Бобруйск. Работа «Рождается здоровый ребенок». Телефон XIAOMI REDME NOTE7 4GB/64 GB.

3 место: Лысенкова Елена (52 год), Шклов. Работа «ВИЧ-статус – активной жизни не помеха». Приз: Умные часы Samsung Galaxy Watch Active.

Также Министерство здравоохранения выразило благодарность и поощрило сувенирами 16 авторов графических работ, в том числе Наталью Кругликову из Краснополья и Ольгу Деденко из Кировского района.