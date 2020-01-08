Под Гродно охотник подстрелил бешеную лису. Мужчина проходит лечение, деревня рядом - на карантине

Источник материала: Tut.by

У деревни Горны Квасовского сельсовета, что недалеко от Гродно, охотник застрелил лису, погрузил в багажник и отвез на исследование. Хищница оказалась бешеной. Итог охоты — карантин в населенном пункте, а два охотника, которые прикасались к трупу животного, проходят курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства, сообщает газета «Перспектива».



Фото: thinglink.com, носит иллюстративный характер

Сейчас в деревне Горны — двухмесячный карантин, здесь будут проводить противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе отлавливать бродячих животных.

Специалисты ветслужбы напоминают: вакцинация от бешенства домашних животных обязательна. Ее необходимо проводить ежегодно.