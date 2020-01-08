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Под Гродно охотник подстрелил бешеную лису. Мужчина проходит лечение, деревня рядом - на карантине
09.01.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У деревни Горны Квасовского сельсовета, что недалеко от Гродно, охотник застрелил лису, погрузил в багажник и отвез на исследование. Хищница оказалась бешеной. Итог охоты — карантин в населенном пункте, а два охотника, которые прикасались к трупу животного, проходят курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства,
Сейчас в деревне Горны — двухмесячный карантин, здесь будут проводить противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе отлавливать бродячих животных.
Специалисты ветслужбы напоминают: вакцинация от бешенства домашних животных обязательна. Ее необходимо проводить ежегодно.
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Около деревни Горны Квасовского сельсовета, что недалеко от Гродно, охотник застрелил лису, погрузил в багажник и отвез на исследование. Хищница оказалась бешеной....
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