ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Гродно охотник подстрелил бешеную лису. Мужчина проходит лечение, деревня рядом - на карантине

09.01.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У деревни Горны Квасовского сельсовета, что недалеко от Гродно, охотник застрелил лису, погрузил в багажник и отвез на исследование. Хищница оказалась бешеной. Итог охоты — карантин в населенном пункте, а два охотника, которые прикасались к трупу животного, проходят курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства, сообщает газета «Перспектива».


Фото: thinglink.com, носит иллюстративный характер

Сейчас в деревне Горны — двухмесячный карантин, здесь будут проводить противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе отлавливать бродячих животных.

Специалисты ветслужбы напоминают: вакцинация от бешенства домашних животных обязательна. Ее необходимо проводить ежегодно.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около деревни Горны Квасовского сельсовета, что недалеко от Гродно, охотник застрелил лису, погрузил в багажник и отвез на исследование. Хищница оказалась бешеной....
 
Новости дня
Новости общества
 
Медсправка для прохождения техосмотра отменена в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика